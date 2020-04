Cancún, QR. Grupo Xcaret anunció que el 1 de junio reabrirá su parque insignia Xcaret y a partir de entonces reabrirá paulatinamente el resto de sus parques en la Riviera Maya y Cancún.

La empresa había anunciado que reabriría en mayo, pero ante la entrada de la Fase 3 y el incremento de contagios de coronavirus, decidieron aplazar las reaperturas.

“En virtud de los últimos informes y recomendaciones de las autoridades de salud tanto federales como locales, hemos tomado la decisión de abrir nuestras puertas el 1° de junio de nuestro Hotel Xcaret México y Parque Xcaret; éste último estará recibiendo a nuestros visitantes de lunes a sábado durante este primer mes.

“Las siguientes semanas serán determinantes para la mitigación de los contagios. Es de vital importancia que la mayoría se quede en casa. Es por esta razón que hemos decidido aplazar la reapertura de nuestros parques, tours y hotel aun cuando las consecuencias económicas para nuestra organización sean muy severas", comentó Miguel Quintana Pali, presidente del grupo.

La siguiente semana, dijo, será determinante para la mitigación de los contagios por ello es vital quedarse en casa. Por esta razón el corporativo tomó la decisión aplazar la apertura de sus parques, que estaba programado para el 1 de mayo.

“Nos encontramos en un momento histórico. El futuro de nuestro país está en las manos de todos y cada uno de nosotros. Es imperativo que actuemos con responsabilidad”, concluyó el directivo.

Otra de las firmas importantes que habían fijado fecha de reapertura es AM Resorts, la cual cerró sus 21 centros de hospedaje en Cancún con la perspectiva de abrir hasta el 15 mayo de este año. En total, su inventario es de poco más de 12,000 habitaciones tanto en Cancún como en la Riviera Maya, así como en la parte continental de Isla Mujeres.

La cadena refirió en un comunicado a mediados de marzo que están en contacto con destinos, aerolíneas y otros socios para entender los protocolos y procedimientos cambiantes durante la actual crisis sanitaria.

Los centros de hospedaje de esta cadena han estado cerrados desde el pasado 26 de marzo y son: Zoëtry Villa Rolando en Playa Mujeres; Secrets Playa Mujeres; Dreams Playa Mujeres; Secrets The Vine Cancún; Now Emerald Cancún; Dreams Sands Cancún; Now Natura Riviera Cancún; Breathless Riviera Cancún; Zoëtry Paraíso La Bonita; Dreams Vista Cancún; Dreams Riviera Cancún; Now Sapphire Riviera Cancún; Now Jade Riviera Cancún; Secrets Maroma Riviera Cancún; Secrets Capri Riviera Cancún; Dreams Puerto Aventuras; Secrets Akumal Riviera Maya; Sunscape Akumal Riviera Maya; Dreams Tulum; Sunscape Sabor Cozumel; Secrets Aura Cozumel.

Tras el alargamiento de las medidas de confinamiento y restricción sanitaria la cadena no ha reportado si postergará también la reapertura de sus hoteles en Quintana Roo.

