Cancún, QR. Alrededor de las 12 del mediodía de este lunes arribó a Cozumel el Wonder of the Seas, el crucero más grande del mundo con la cifra confirmada de 4,394 pasajeros y 2,167 tripulantes.

El crucero tiene capacidad para casi 7,000 pasajeros y 2,300 tripulantes. Además, cuenta con 18 cubiertas y fue construido en el astillero Chantiers de l’Atlantique en Saint-Nazaire, Francia.

Entre sus amenidades está el “Aqua Theater”, un teatro al aire libre con vistas al océano y el “Wonder Playscape”, “un mundo submarino con toboganes, paredes para escalar y juegos.

De acuerdo a la compañía naviera, los pasajeros que decidieron descender de la embarcación en Cozumel, pudieron disfrutar de excursiones acuáticas y terrestres con más de veinte operadores certificados a zonas de interés arqueológico y cultural, turismo de aventura, visitar clubes de playa y disfrutar de la belleza del mar caribe, además de disfrutar de los servicios de entretenimiento del área comercial que cuenta con más de 100 locales comerciales entre restaurantes de internacional y regional, joyerías y artesanías.

Durante su primer arribo a Cozumel, autoridades y personalidades de la región se dieron cita en las instalaciones de la Terminal SSA México para dar la bienvenida oficial al barco.

Después de visitar Cozumel, el barco tomará rumbo a Europa donde visitará Barcelona, España y Roma, Italia, retornando en noviembre con visitas cada dos semanas a Cozumel.

rrg