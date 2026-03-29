Trabajadores de Teklas Automotive aprueban revisión contractual con incremento del 15%

La Liga Sindical Obrera Mexicana y la empresa Teklas Automotive, fabricante de autopartes ubicada en Aguascalientes, finalizaron la revisión de su contrato colectivo de trabajo con la aprobación de la mayoría de los empleados. En una consulta realizada el 26 de marzo, el 90% de los votos emitidos validaron el convenio alcanzado entre las partes.

De acuerdo con la organización sindical, el proceso contó con la participación del 70% del padrón, donde 312 personas se pronunciaron a favor del proyecto de revisión. El resultado establece un incremento global del 15%, el cual se divide en un 6% directo al tabulador salarial y un 9% destinado al fortalecimiento de las prestaciones.

En el rubro de beneficios económicos, el acuerdo contempla un aguinaldo de 30 días y un vale de despensa equivalente al 11% del salario diario. Asimismo, la prima vacacional se fijó en un 40% para el personal con más de tres años de antigüedad y en un 35% para el resto de los trabajadores. El fondo de ahorro contará con una aportación patronal del 13% del salario diario anualizado.

La representación sindical destacó los cambios en el bono de puntualidad y asistencia, el cual fue homologado. Anteriormente, una minoría percibía 2,500 mientras que casi el 70% de la plantilla recibía 1,750. Tras la negociación, los montos se ajustaron a 27,00 y 2,100 respectivamente, con la particularidad de que el pago será semanal y se dividirá en dos conceptos independientes.

Sobre el resultado de la votación, el sindicato señaló que "se logró superar por más de dos dígitos el índice inflacionario, con lo que se consigue continuar con la recuperación del poder adquisitivo de los salarios".

Respecto a la transición de la representación laboral en la planta, el documento refiere que "la herencia de la CTM, que fue cómplice de la desvalorización de nuestras prestaciones y salarios, se dejará atrás como resultado de un proceso paulatino, pero constante".

Finalmente, el organismo sindical indicó que en los próximos meses se enfocará en temas de derechos sindicales y bilateralidad.