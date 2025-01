TikTok y otras cinco empresas chinas, afectadas por denuncias de la UE sobre privacidad

TikTok, Shein, Xiaomi y otras tres empresas chinas fueron mencionadas en una denuncia sobre privacidad presentada el jueves por el grupo de defensa austriaco Noyb, que afirma que las empresas están enviando de manera ilegal datos de usuarios de la Unión Europea a China.

Noyb es conocido por presentar denuncias contra compañías estadounidenses como Apple, Alphabet y Meta, que han dado lugar a varias investigaciones y a multas por miles de millones de dólares.

Noyb (None of your business), que tiene su sede en Viena, afirmó que esta es su primera denuncia contra empresas chinas. Presentó seis denuncias en Grecia, Países Bajos, Bélgica, Italia y Austria para que se suspendan las transferencias de datos a China y se impongan multas que podrían alcanzar el 4% de los ingresos globales de una empresa.

Noyb afirma que el sitio de comercio electrónico AliExpress -de Alibaba, la minorista Shein, TikTok y el fabricante de teléfonos Xiaomi admiten haber enviado datos personales de europeos a China, citando informes de transparencia y otros documentos.

Asimismo, sostuvo que la minorista Temu y la aplicación de mensajería WeChat -de Tencent- transfieren datos a "terceros países" no revelados, probablemente China.

Un portavoz de Xiaomi dijo que la empresa está examinando las acusaciones y cooperará plenamente con las autoridades para resolver el asunto si se dirigen a la empresa debido a esta denuncia. Otras empresas no respondieron de inmediato a las peticiones de comentarios.

Bajo el régimen de privacidad del Reglamento General de Protección de Datos de la UE, las transferencias de datos fuera del bloque sólo se permiten si el país de destino no socava la protección de datos.

"Dado que China es un Estado de vigilancia autoritario, está claro que no ofrece el mismo nivel de protección de datos que la UE", indicó Kleanthi Sardeli, abogada de Noyb. "La transferencia de datos personales de europeos es claramente ilegal, y debe cesar de inmediato".