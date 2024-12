Textileros ven “cambio de timón” con nuevos aranceles

Los industriales de la cadena textil- confección de México aplaudieron la medida gubernamental contra la ilegalidad, que frena el abuso de las importaciones temporales. La extensión del arancel de 35% para más fracciones arancelarias y el control a los programas sectoriales permitirán que las prendas de vestir se fabriquen en el país, con mayor contenido nacional, así como recuperar los 79,000 empleos perdidos.

Rafael Zaga Saba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), dijo que dichas medidas representan “un cambio de timón”, y aunque faltan otras acciones para combatir la subvaluación y contrabando que en breve se añadirán, “hemos encontrado un gobierno federal y una Secretaría de Economía que atendieron nuestras problemáticas que han llevado a reducir el aporte del PIB, de representar 3.6% hace una década a 1.8% al 2023”.

De acuerdo con datos del Inegi, hasta septiembre del 2024, el 67% de las importaciones temporales de confección equivalente 89 millones de pares se quedaron en el país de manera ilegal, sin pagar impuestos y generando competencia desleal a la industria.

De enero a septiembre del presente año se importaron temporalmente, al amparo del Decreto IMMEX, 222 millones de prendas pares (que se vende en conjunto, como un traje de saco y pantalón), contra 133 millones de confecciones pares exportadas.

Lo anterior deduce que no se ha cumplido con el retorno de dichas mercancías, causando daño a la competitividad de la industria nacional, por lo que, al gobierno federal y la industria a tomar acciones para evitar prácticas que afecten el empleo y la competitividad del sector. “Ahora no se podrán quedar en el país, si no pagan arancel y su IVA”, estableció.

Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), explicó que “si pasan 20 trajes de caballero, como importación temporal, y esos importadores proceden a colocarlo en el mercado, todos perdemos”.

“Valoramos el esfuerzo que se ha realizado para combatir las malas prácticas de comercio y continuaremos trabajando para evitar que se importen mercancías subvaluadas, ilegales o que no cumplan con las normativas fiscales y legales”, el empresario.

Y aclaró que “para las personas que tienen buenas prácticas de comercio y para el consumidor, no cambiará nada, sino que se está combatiendo la ilegalidad en las operaciones temporales”.

José Pablo Maauad, presidente de la Canaive, confió en que haya resultados positivos para la industria en el lapso de un semestre, pues existirá control en las importaciones temporales.

El acuerdo no tiene dedicatoria para ningún país, y se protege a las naciones con quienes México tiene acuerdos comerciales.