SuKarne descarta impacto por alerta sanitaria de EU

SuKarne descartó que sus operaciones se vean afectadas tras la reciente alerta sanitaria derivada de la detección de un caso de gusano barrenador del ganado en un animal importado de Centroamérica, lo cual derivó en la suspensión temporal de las importaciones mexicanas de ganado en pie a Estados Unidos.

Así lo aseguró Juan Carlos Anaya Castellanos, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) y consejero de SuKarne, al subrayar que las medidas adoptadas por Estados Unidos no impactan negativamente las exportaciones de carne de la empresa, ya que la larva solo afecta a los animales que no han sido sacrificados ni procesados.

"La empresa no se ve afectada por las medidas de Estados Unidos, ya que estas solo aplican a la exportación de ganado en pie. La carne de res que procesa SuKarne no presenta ningún riesgo, ya que el gusano barrenador del ganado solo afecta a los animales vivos, no a los productos cárnicos”, enfatizó.

“Lo único que está detenido es la exportación de ganado en pie, la carne se sigue exportando a Estados Unidos y a otros países”, reiteró el Consejero en entrevista.

La empresa es el quinto mayor proveedor de carne de res en Estados Unidos. En 2022 exportó más de 135,500 toneladas, de las cuales el 74% se destinó a Estados Unidos.

Anaya Castellanos agregó que, además, todo el ganado que importa SuKarne, desde Guatemala, Belice y Estados Unidos, cumple con los protocolos establecidos por las autoridades de esos países y por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

"Todo el ganado que se mueve o que se importa desde Centroamérica cumple con procesos de cuarentena, que incluyen más de 24 días de cuidado y monitoreo en Guatemala o Belice", explicó Juan Carlos Anaya.

Durante este periodo, el ganado es vacunado, bañado y supervisado para garantizar su salud y bienestar antes de ser transportado a México.

Una vez que el ganado cruza de Guatemala o Belice a México, es vigilado e inspeccionado por médicos veterinarios autorizados por el SENASICA. Además, por motivos de bienestar animal, el ganado es descansado en corrales ubicados en Veracruz, donde se revisa nuevamente su estado de salud, asegurando que lleguen en buenas condiciones para su alimentación y engorda.

El ganado, luego es trasladado a los corrales de SuKarne en Vista Hermosa, Michoacán, donde se lleva a cabo otro chequeo bajo la supervisión de médicos oficiales de Senasica.

"Este proceso es totalmente trazable y sistemático, garantizando que todo el ganado importado cumple con los protocolos sanitarios", agregó el entrevistado.

Juan Carlos Anaya subrayó que al año son más de 1,000 millones de dólares de divisas por exportación de ganado. Por lo que consideró que es esencial que los ganaderos retomen su actividad para restablecer el flujo de ganado que se envía de México a Estados Unidos.