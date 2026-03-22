Puerto de Chancay registra pérdidas

Cosco Shipping Ports, que opera alrededor de 40 puertos en diversos países, dio a conocer los resultados de su operación portuaria a nivel mundial, entre ellos del puerto de Chancay, que inauguró en junio del 2025, según reporte de Baird Maritime.

En general, indicó que esa compañía global china registró un beneficio atribuible a sus accionistas de 312 millones de dólares durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025. Este resultado -señaló- representa un incremento del 1.1% con respecto a lo registrado el año previo.

Los ingresos del operador portuario aumentaron un 11%, a 1,669 millones de dólares, gracias a la mejora del volumen de comercio en su red global. El volumen total de carga se incrementó un 6.2%, hasta los 152.9 millones TEU (unidades equivalentes a 20 pies).

La compañía afirmó que el mercado mundial del transporte marítimo se enfrenta a una presión significativa debido a la desaceleración del crecimiento comercial y a las incertidumbres geopolíticas.

A pesar de estos obstáculos, el beneficio de la terminal de El Pireo, en Grecia, aumentó de 29 millones de dólares a 41 millones de dólares.

La terminal Guangzhou South China Oceangate también tuvo un buen desempeño, con un beneficio que ascendió a US$ 28 millones. La compañía señaló que la terminal se benefició de un aumento significativo en el volumen de contenedores en las rutas regionales asiáticas.

Cosco Shipping Ports Spain Holding registró ingresos de 367 millones de dólares, lo que significó un aumento del 8.6 % frente al 2024. El crecimiento se debió, principalmente, al mayor volumen de carga y a los aumentos de tarifas implementados en 2025.

La terminal Cosco Shipping Ports Chancay, inaugurada en junio del 2025 en Perú, registró pérdidas de 11 millones de dólares en su primer año de operación comercial completa. Esta terminal pasó de la fase de pruebas en noviembre de 2024 a la plena operación en el primer semestre de 2025.