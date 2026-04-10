Producción de diésel de Pemex creció 80%

En febrero la elaboración de diésel de Petróleos Mexicanos (Pemex) creció 80% interanual a 298,732 barriles diarios, el mayor nivel para un febrero desde el 2012 (309,044 barriles diarios), de acuerdo con el último reporte mensual de estadísticas operativas de la empresa.

En tanto, la producción de gasolinas creció 26.7% a 416,000 toneles por día, volumen que resulta, también, el mayor desde el 2013 (422,000 barriles diarios).

Por su parte, la elaboración de turbosina subió 55.9% a 53,443 barriles diarios, el rendimiento más alto desde el 2013 (59,166 barriles diarios).

De modo que la producción de destilados de la empresa (diésel, gasolina y turbosina) se expandió 45.4% a 767,421 toneles por día.

“Estos resultados reflejan el avance en la estrategia del Gobierno de México para alcanzar la soberanía energética del país, mediante el fortalecimiento del abasto con producción nacional”, refirió Pemex este jueves en un comunicado.

El correlato de la mayor producción doméstica de estos carburantes es una reducción en las importaciones.

La importación de gasolinas bajó 15.5% a 274,000 barriles diarios, mientras que la importación de diésel alcanzó se contrajo 62.9% a 34,500 barriles por día.

La mayor producción de destilados coincide con al avance en la producción de la refinería Olmeca (Dos Bocas) y mejores rendimientos en el resto de las refinerías domésticas de Pemex, lo que se refleja en una menor producción de combustóleo, que es un combustible residual.

En febrero de 2026 la producción se ubicó en 168,200 barriles diarios, frente a los 220,800 barriles diarios registrados en febrero de 2025, lo que equivale a una disminución de cerca de 23.8 por ciento.

“Esta reducción se alinea con el compromiso de Petróleos Mexicanos con la seguridad, la salud y la protección ambiental, al disminuir la producción de un combustible cuyo uso genera mayores emisiones de gases de efecto invernadero y partículas contaminantes”, dijo Pemex.

En tanto, la producción de gasolinas creció 26.7% a 416,000 toneles por día, volumen que resulta, también, el mayor desde el 2013.