Posibles aranceles de Trump no restarán competitividad: Nissan

Aún con aranceles -en caso de que el presidente Donald Trump imponga una medida restrictiva a las importaciones a partir del 20 de enero próximo-, Nissan Mexicana seguirá siendo competitiva y procederá a construir escenarios para operar en un ambiente con nuevas reglas, afirmó Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana e Infiniti.

Más allá de preocuparse, sostuvo, la responsabilidad de este momento, “es un poquito de ocuparnos y adaptarnos y construir escenarios que nos permitan operar en un ambiente, donde claramente las reglas del juego están cambiando y están evolucionando”.

Puntualizó: no es la primera vez que lo están haciendo ni tampoco va a ser la última. Entonces creo que francamente Nissan operaba en nuestro país antes del TLCAN, antes de T-MEC y antes de ello en una condición de mercado cerrado con una condición de tasas de interés altas y con tipos de cambio depreciados.

En entrevista con El Economista, el directivo de Nissan Mexicana comentó que más allá de entrar en un proceso de “preocupación o inquietud”, la automotriz japonesa entraría a un proceso de adaptación.

Bajo una perspectiva de competencia intensa en exportaciones, “pues nos vamos a adaptar. Nissan es una empresa sólida y me parece que la adaptación de mercados, capacidad de producción, exportación y recepción de los productos en la frontera también permite ser sólida. No puedo decir que sin cambios, al final de cuentas la empresa camina y no importa que tanto cambien las reglas y habremos de adaptarnos”, confió el responsable la automotriz en el mercado mexicano.

Nissan exporta el 40% de su producción total hecha en México al mundo y uno de sus vehículos exitosos en Estados Unidos es el Sentra, así como el Kicks.

Centeno explicó que Nissan Mexicana produce alrededor de 200,000 vehículos Sentra, de los cuales se venden 25,000 en México y se exportan otros 8,000 a diferentes países, el resto se dirige a Estados Unidos.

“Sentra seguirá siendo un vehículo favorecido por los consumidores en EU y sigue siendo competitivo y seguirá sin importar las consecuencias o condiciones económicas que estén imperando en los meses por venir”, apostó.

De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Industria Automotriz (AMIA), Nissan es una de las marcas exportadoras dinámicas de SUV’s hacia EU con el Kicks, al enviar 71,035 unidades y en el segmento de Pick up, exporta 13,539 unidades de la NP300. Y también Versa en el segmento de los compactos con 47,291 unidades.

Rodrigo Centeno reiteró la importancia que tiene el mercado mexicano para la corporación japonesa, tan es así que Nissan Mexicana será “la madre” de las Kicks, y a partir del 2025, la marca prevé incrementar la producción total a 750,000 unidades, de un ensamble que se estima para este año fiscal de 600,000 unidades.

Estados Unidos concentrará el 70% de la producción de Kicks de la planta de Aguascalientes, el resto para los 69 mercados, incluido el doméstico.

“La demanda externa sigue sólida. Esa es una fortaleza de la marca”, afirmó.