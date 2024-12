¿Muchas tareas? Prueba la automatización de Bitrix24

Si alguna vez te ha pasado que tienes tanto trabajo que apenas terminas una tarea y ya tienes otra pendiente, es momento de que conozcas la automatización.

La automatización es la aplicación de tecnología para realizar tareas con poca o ninguna intervención humana, lo que te permite aumentar tu rendimiento, ser más productivo, completar tus proyectos fácilmente y no malgastar esfuerzos.

Bitrix24 es un espacio de trabajo online dirigido a las áreas de ventas, marketing, gestión de proyectos y otras actividades, que integra CRM, tareas, chats, reuniones online y más de 30 herramientas que te facilitarán tu trabajo.

Por ejemplo, en el caso de tus proyectos, puedes hacer Listas de tareas pendientes, que te permitirán conocer su estado en tiempo real, y compartirlas a todos los miembros de tu equipo, quienes también pueden crear sus propias listas.

Otra herramienta indispensable es la de Tareas y proyectos, que te permite asignar trabajo o tareas individuales, dividir proyectos más grandes en tareas más pequeñas o configurar un proyecto en Bitrix24 para que todos colaboren. Inclusive, puedes convertir un correo electrónico en una tarea, lo que acelera el flujo ante los requerimientos de un cliente o de un equipo de trabajo.

Y un ejemplo más lo representa la Lista de tareas y dependencias, que permite vincular tareas entre sí, de modo que si cambia una, se ajustan las demás, permitiendo ser más eficiente y ahorrar tiempo.

Además, Bitrix24 ofrece la posibilidad de ser totalmente personalizable, por lo que no importa de qué tamaño sea una empresa, esta solución puede adaptarse fácilmente a ella.

Y también cuenta con socios de productos, quienes se encargan de brindar ayuda adicional, en caso de que se presenten problemas en la implementación o exista algún problema.

Pon orden al caos con la automatización

Dirigir a un equipo de trabajo no es sencillo. El no llevar un orden puede ocasionar errores de gestión, deadlines no alcanzados, tareas no sincronizadas, Bitrix24 resuelve estos problemas al brindar soluciones que mejoran la productividad, dirige los flujos de trabajo y ayuda a completar proyectos.

Un flujo de trabajo automatizado minimiza la malversación de recursos, estandariza procesos y operaciones para que sean más controlables y rastreables, y aplica reglas de negocio claras, además de que permite obtener informes en tiempo real.

Bitrix24 simplifica las tareas repetitivas, detecta procedimientos incompletos, brinda información para la toma de decisiones, permite la creación fácil de documentos, así como la gestión de proyectos, tareas, tiempos y embudo de ventas, entre otras muchas funcionalidades.

Se trata de una grandiosa herramienta que integra un potente gestor de tareas y proyectos, mediante el cual es posible asignar roles con acceso adecuado según el nivel jerárquico de cada empleado (administrador, supervisor o empleado, e incluso roles personalizados) y distribuir tareas a uno o más responsables, con monitoreo en tiempo real.

Conoce por que más de 15,000,000 de organizaciones ya están utilizando Bitrix24, considerado el mejor administrador de tareas para usuarios limitados.

¡Y explora ahora todas las posibilidades que te permitirán llevar tu empresa al siguiente nivel!