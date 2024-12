México debe mostrar que es socio confiable de EU: Lajous

México debe evidenciar que es un socio confiable de Estados Unidos y Canadá y alcanzar un entendimiento sobre los temas que le preocupan a Donald Trump, presidente electo estadounidense, opinó Roberta Lajous, embajadora de México en retiro.

Entre otros cargos, Lajous formó parte del equipo de negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y fue Directora General para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“México tiene que demostrar a Estados Unidos y Canadá que es un socio confiable; tiene que despejar estas dudas que se han levantado, verdad o mentira, sobre si está abriendo la puerta a China o no la está abriendo”, dijo ella, quien es coautora, junto con Rafael Fernández de Castro, del reciente libro Pender de un hilo, detrás de las negociaciones del T-MEC.

“También México tiene que demostrar su deseo de llegar a un acuerdo más amplio; no nada más a una revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino a un entendimiento sobre los temas que le preocupan a nuestros vecinos, particularmente a Trump le preocupa el tema de la frontera, las drogas, los migrantes”, añadió.

¿Cómo hacer esto? Lajous consideró como un elemento relevante armar una ofensiva diplomática. La parte medular de las negociaciones para la revisión del T-MEC está en la Secretaría de Economía. Pero ella resaltó que el gobierno de México tiene que hacer un esfuerzo mucho más amplio. Para ello deben participar distintas Secretarías de Estado y la red diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), incluidos los 50 consulados en Estados Unidos.

La política industrial en que se ha manejado el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha centrado en ampliar la infraestructura, promover el desarrollo de las energías renovables, apoyar la innovación e impulsar ciertas producciones estratégicas, como semiconductores, baterías y tecnologías avanzadas. En varias de sus estrategias, esta política considera a toda América del Norte.

“Vamos a ver cómo Trump adapta esta política industrial”, dijo Lajous, entrevistada por El Economista. “Trump tiene posiciones de salida muy duras y no estoy diciendo que no hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso porque es el Presidente de Estados Unidos y es el hombre más poderoso del mundo. Él tiene que cumplir también con su electorado, con la gente que votó por el Make America Great Again (Haz a los Estados Unidos grande otra vez) y tiene que demostrar que va a poner a Estados Unidos primero. Pero estoy convencida de que Estados Unidos es más fuerte con el frente unido de América del Norte”.

Sobre la pregunta abierta de qué hacer con China, ella replicó: “Creo que nos tenemos que alinear con Estados Unidos y Canadá y tenemos que tener los tres países una política hacia China muy bien estructurada y, por supuesto, que los tres países podemos sustituir importaciones de China. Pero tenemos que tener muy claro que no podemos hacer nuestro balance, nuestro equilibrio, solos; lo tenemos que hacer con nuestros socios comerciales de América del Norte”.