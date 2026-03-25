México se consolida como el principal proveedor de autopartes de EU

México ha fortalecido su posición como el principal proveedor de autopartes para Estados Unidos, incrementando de manera constante su participación en las importaciones de este sector.

En 2007, el país representaba 29.82% del total, mientras que para 2025 su participación ascendió a 43.74%, consolidando su liderazgo en la industria, de acuerdo con cifras de la Oficina del Censo estadounidense.

Este crecimiento contrasta con la evolución de otros países; Canadá, que en 2007 tenía una participación de 20.44%, redujo su presencia a alrededor de 10.27% en 2025, mientras que China pasó de 12.34% a 7.58% en el mismo periodo.

Por su parte, Japón y Corea del Sur han mantenido participaciones más estables, aunque en niveles menores frente a México.

El avance de México responde, en gran medida, a su integración en las cadenas de valor de América del Norte, impulsada por acuerdos comerciales como el T-MEC, así como por su cercanía geográfica y capacidad manufacturera.

En medio de las batallas comerciales y arancelarias de Estados Unidos se observa una reconfiguración del comercio de autopartes en la región, donde México ha logrado consolidarse como el principal socio estratégico del país vecino en este sector.