Exportadora de Sal afianza venta total de la producción de 2025

Exportadora de Sal, la salinera 100% mexicana nacionalizada durante el sexenio pasado, está dejando atrás la crisis de comercialización que enfrentó el año pasado, una vez que ha consolidado contratos de venta de sal industrial equivalentes a la producción acumulada en 2024 y por la totalidad de la producción de 2025, que en total ascienden a 9 millones de toneladas, así lo aseguró, Moisés Poblanno Silva, director general de la paraestatal.

“Efectivamente tuvimos un problema de comercialización derivado de la salida del socio japonés una vez que se concreta la compra total de la empresa, porque básicamente ellos tenían el know how, sabían quiénes eran los clientes principales, prácticamente ellos controlaban el precio, y por eso al pasar a manos del Estado mexicano se paralizó la comercialización y comenzó a bajar la productividad, al tiempo que crecían los gastos de la empresa”, explica Poblanno a El Economista.

“Yo recibí esta responsabilidad del secretario Marcelo Ebrard el 1°de octubre de 2024, y teníamos acumuladas casi 3 millones de toneladas de sal; y gracias al respaldo del secretario y al trabajo de mi equipo que está allá en Guerrero Negro, en Baja California Sur, al día de hoy tenemos comprometido el inventario vendible de 2024 y toda la producción de 2025, que se estima en poco más de 7 millones de toneladas de sal industrial”, precisó.

“En suma, tenemos contratos de venta por 5.2 millones de toneladas y estamos por formalizar el resto, que junto con la producción de 2024 suman 9 millones de toneladas; no puedo dar detalles de nuestros clientes porque tenemos acuerdos de confidencialidad comercial pero lo que sí puedo decir, es que si los barcos se están cargando es que la sal se está vendiendo. Acabamos de cargar un barco con 170 mil toneladas hace unos días, por ejemplo”, añadió.

Malas prácticas laborales

Ayer martes, un grupo de alrededor de 30 personas invitaron a poco menos de 300 trabajadores sindicalizados que terminaban su turno, de los 700 que conforman la salinera, para escuchar a los dirigentes sindicales reclamar el pago de horas extras se trabajen o no y, en un comunicado, la dirigencia dijo desconocer los planes de comercialización de la paraestatal.

Al respecto, el director Moisés Poblanno reitera: “en términos de comercialización vamos saliendo adelante, pero nos genera un poco de inquietud la posición del sindicato en torno al pago de las horas extra, basado en una mala práctica que yo llamo ‘abusos y costumbres’ en la que se obliga a la empresa a pagar de 72 a 40 horas extras como dobles y triples más allá de si son trabajadas o no”.

Moisés Poblanno Silva, director general de Exportadora de Sal. Foto: Especial

Poblanno indicó que lo que le ha pedido al sindicato es una planeación del tiempo extra laborado y que se pague lo que se tenga que pagar, pero de acuerdo con el tiempo efectivo laborado.

“No me opongo a que se paguen horas extras si se necesitan, y se van a necesitar, pero no es posible que, si llamamos a un trabajador fuera de su horario normal a trabajar 15 minutos o una hora extra, le tengamos que pagar 8 horas extraordinarias por día se ocupen o no, eso claramente es un abuso y va en detrimento de las finanzas de la empresa y por lo tanto de los recursos de todos los mexicanos”.

Comentó que inexplicablemente así se ha manejado durante años, y “ahora que estamos intentando, no prohibir, sino ajustarnos a lo efectivamente necesario en el tiempo extra y dirigirlo a las áreas que más lo requieran, es decir, actuar con honestidad, justicia y transparencia, dicen que estamos vulnerando sus derechos y atentando contra sus prestaciones”.

Reveló que ese esquema de tiempo extra, por el que actualmente se erogan 200 millones de pesos, derivó en abusos y malas prácticas en el manejo de las horas extras y actualmente hay algunos trabajadores que ganan hasta 30 mil pesos por semana sólo por ese concepto. ”Por eso estoy invitando al sindicato a hacer una planeación racional de ese tiempo extra con las áreas más necesitadas y que se pague lo que se requiera pero por trabajo plenamente justificado; insisto, no se están suprimiendo o prohibiendo las horas extra sino que en justicia se pague el tiempo extra laborado. Si se trabajan ocho horas extra se pagarán ocho horas extra”, aseguró.

Añadió que a pesar de la crisis de comercialización la empresa nunca se ha dejado de pagar a los trabajadores ni dejado de cumplir los compromisos, sin embargo, dijo, “el gasto en recursos humanos creció y la productividad bajó; en consecuencia, se producía menos sal y las ventas estaban por debajo de los históricos; por ejemplo, en 2024 se produjeron 4 millones de toneladas, cuando la capacidad instalada es para producir 7 millones, que es lo que produciremos este año”, precisó.

Isla de Cedros. Foto: Especial

Isla de Cedros, prioridad para 2025

Moisés Poblanno adelantó que en 2025 se reorientarán los recursos a modernizar la Isla de Cedros, a renovar su infraestructura que es fundamental para el crecimiento de la empresa.

También se pretende eficientar el uso de la energía, optar por energías renovables, que permitan generar ahorro para la compañía, y que esas horas extra se traduzcan en productividad”.

“Somos orgullosamente una empresa 100% mexicana, una paraestatal en números negros, y queremos cuidarla y eficientarla porque es patrimonio de todas y todos los mexicanos”, concluyó.