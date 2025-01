Empresas apuestan por IA para mejorar experiencia al cliente

Hoy, más del 80% de las empresas pequeñas, medianas y grandes, a nivel mundial, están utilizando o buscando incorporar la inteligencia artificial (IA) en sus operaciones y soluciones dirigidas al consumidor final, afirmó Alonso Yáñez.

El líder del Sector de Consumo y Retail de Capgemini para Norte de Latinoamérica estimó que, en promedio, entre el 2% y 3% de las ventas lo destinan a inversiones en tecnología, incluyendo inteligencia artificial, computación en la nube y blockchain, entre otras.

“Hay una oportunidad muy grande en los esquemas centrados en el cliente utilizando tecnología como la IA. No es privativo y no es exclusivo de las empresas grandes ni tampoco es exclusivo de los países o geografías más desarrolladas”, comentó.

Durante la presentación del informe “Lo que le importa al consumidor de hoy”, destacó que el 20% de las empresas que aún no implementan ni tienen planes de integrar inteligencia artificial en sus operaciones corren el riesgo de desaparecer.

“El porcentaje de empresas que no han adoptado esta tecnología emergente es por una simple falta de visión... Las que no lo hacen desaparecen muy rápido”, calificó.

Estas empresas se concentran en el corto plazo y carecen de una visión estratégica clara. Los casos de Kodak y Blockbuster ilustran cómo empresas que no se adaptaron a los avances tecnológicos no lograron sobrevivir.

Alonso Yáñez explicó que la IA tiene múltiples aplicaciones en las empresas, tales como el análisis de datos, atención al cliente, autoservicio para empleados, diseño de productos, organización de anaqueles, logística, experiencia en tienda, seguimiento poscompra y en áreas como recursos humanos, finanzas y ciberseguridad.

La integración de la inteligencia artificial permite a las empresas optimizar procesos, realizar inversiones más precisas y maximizar su impacto.

Además, mejora la satisfacción del cliente, lo que impulsa un aumento en las ventas, y facilita la evolución de los modelos de negocio de retailers y empresas de consumo, preparándolos para enfrentar escenarios futuros con mayor resiliencia.

“Hay impactos tangibles y positivos del uso de estas tecnologías y del entendimiento del consumidor. Incluso, no entender (la importancia de adoptar las tecnologías emergentes) las hace desperdiciar recursos y enfocarse en cosas que, quizá, los consumidores o los clientes no valoran o no quieren”, agregó.

A pesar de los beneficios, consideró, que la seguridad y la protección de datos de los consumidores y de las propias empresas requiere de atención constante. De hecho, es una de las principales preocupaciones de las empresas al implementar inteligencia artificial en su modelo de negocio y operación.

Proyecto Stargate

Acerca del proyecto Stargate, el especialista en Capgemini dijo que aún es prematuro emitir una opinión, aunque de concretarse tendría un impacto significativo en las empresas, consumidores y en otros países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el proyecto Stargate para impulsar la infraestructura de inteligencia artificial en el país, con una inversión proyectada de 500,000 millones de dólares en cuatro años, mediante una alianza entre OpenAI, Oracle y SoftBank.