Definen ruta para privatizar Aerolíneas Argentinas

El Gobierno argentino todavía define si llamará o no a sesiones extraordinarias pero hay un punto que pareciera tener mucho más claro. Se sabe, la privatización de Aerolíneas Argentinas es uno de los aspectos sobre el Gobierno pretende avanzar si o si, y de hecho es algo por lo que viene peleando desde el arranque de la gestión.

Ahora, si nada cambia en el camino, el pase de la aérea de bandera a manos privadas quedaría para 2025, lo que cambia los planes iniciales de incluirlo dentro de las extraordinarias.

La determinación tiene que ver con distintos aspectos. Uno tiene que ver con los tiempos. El Gobierno sabe que las voluntades para arrancar este proceso no lo acompañan en el Congreso en el nivel que precisa, y debe negociar para que la iniciativa no vuelva a naufragar, como ocurrió en el arranque del año, a tal punto que se eligió negociar su salida de la Ley Bases a cambio de que sí corrieran mejor suerte otras iniciativas. "Hoy esos tiempos de negociación no dan", afirmaron.

Más allá de que el fuerte conflicto con los gremios se pacificó tras el acuerdo que logró la conducción de Aerolíneas Argentinas, el Gobierno entendía que esa situación de pasajeros enardecidos por la suspensiones de vuelos le jugaba en contra a exponer socialmente el camino privatizador.

Al momento en el que el Gobierno logre el visto bueno del Congreso para privatizar la compañía viene un proceso de "mejora de la presentación", con la vista puesta en la privatización. Aunque todavía no hay ofertas formales para comprar la compañía, hay aéreas que al menos ya se mostraron interesadas en conocer algunos pormenores de empresa.

Mientras tanto, se avanza sobre otros puntos tendientes a achicar el gasto de Aerolíneas Argentinas. Se continuará con el achique de la planta de personal, pero sin el fuerte avance que se dio hace algunos meses, cuando se produjo muy buena parte de la salida del cerca del 13% de la dotación.