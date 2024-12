Catalizar esfuerzos por la acción climática, objetivo

De acuerdo con Paola Visconti, directora de Desarrollo Sostenible y Vinculación del Tecnológico de Monterrey, uno de los objetivos de las universidades consiste en impulsar y motivar a las comunidades circundantes para realizar acciones en pro de la sostenibilidad ambiental, además de ser el puente entre diferentes sectores, ya sea organizaciones civiles, empresas privadas y gobierno, para unir voces y esfuerzos que incidan en la lucha contra la crisis climática.

Por esta razón, el Tecnológico de Monterrey posee un Plan de Sostenibilidad y Cambio Climático al 2025: Ruta Azul que, a través de seis ejes de acción: cultura, mitigación, adaptación, educación, investigación y vinculación, “busca convertir a la institución en una universidad modelo ante la emergencia climática”.

Los rubros de mitigación y adaptación están enfocados en la operación de los campus, por lo que se busca tener un menor impacto ambiental, además de modificar las instalaciones. Dentro de estos rubros, destaca la instalación de 411 nuevos bebederos a nivel nacional, además del sistema circular de contenedores reutilizables que ha logrado evitar el uso de 23,300 desechables y la reducción del número de desechables adquiridos para servicios internos en un 84% con respecto a 2022. Asimismo, “en términos de impacto ambiental, la institución ha logrado una notable reducción del 49% en las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que un 70.5% del consumo energético provino de fuentes renovables”.

Respecto al rubro de cultura, lanzaron Cultura de la Sostenibilidad, el primer programa de capacitación dirigido a docentes y colaboradores con el objetivo de que la comunidad pueda convertirse en agentes de cambio para enfrentar la crisis climática.

Metodología STARS

En 2023, la universidad “integró la evaluación STARS (Sustainability Tracking, Assessment and Rating System) como un indicador estratégico de la Ruta Azul para conocer el avance de la sostenibilidad en sus recintos”. Esta evaluación proviene de la Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education, la cual evalúa el desempeño en sostenibilidad de los recintos en cinco grandes categorías: academia, vinculación, operación, planeación e innovación.

En los resultados obtenidos, el campus Monterrey logró un puntaje de 66.8, por lo que consiguió la medalla de oro y se posicionó como el recinto con mayor puntuación en Latinoamérica. Por otra parte, “los campus Guadalajara (60.87), Querétaro (60.18), Puebla (60.07), Ciudad de México (59.02), Santa Fe (58.37), Estado de México (57.77), Toluca (52.02), Sonora Norte (51.77) y Chihuahua (45.23) obtuvieron la medalla de plata”.

Con estos reconocimientos, la institución se une a una comunidad internacional compuesta por más de 580 universidades comprometidas con la sostenibilidad, dentro de las que se encuentran Stanford University, Cornell University, Massachusetts Institute of Technology , Princeton University y University of Pennsylvania.

Finalmente, Paola Visconti indica que tienen como compromiso lograr cero emisiones para el 2039, por lo que se esforzarán para cumplir con ese desafío, con el objetivo de lograr un futuro sostenible y así convertirse en una institución modelo de sostenibilidad.

