ATFX impulsa el trading global con nuevos servicios y alianzas estratégicas

ATFX, reconocida empresa global en el sector financiero inauguró recientemente sus nuevas oficinas en México bajo el liderazgo de Joe Li. Este movimiento estratégico incluye el lanzamiento de tres servicios clave que buscan adaptarse a diversas culturas y necesidades locales, reafirmando su compromiso con la innovación y el crecimiento global. ATFX es conocida mundialmente por ofrecer una amplia variedad de instrumentos financieros, como divisas, criptomonedas, acciones, materias primas e índices bursátiles, lo que la posiciona como un líder en el sector del trading.

Uno de los anuncios más destacados fue la introducción del Seguro de Fondos de Clientes, una póliza que garantiza la seguridad de los fondos de cada cliente hasta un millón de dólares. Este servicio busca ofrecer tranquilidad a los usuarios al operar, asegurándoles un entorno confiable y seguro. Todos los clientes de AT Global Markets Intl. Ltd. y AT Global Markets LLC son elegibles para esta cobertura.

La implementación de este seguro fue posible gracias a una alianza estratégica con Lloyd’s of London, considerado el mercado de seguros más grande y especializado del mundo. Esta colaboración ofrece a los clientes de ATFX una cobertura sin precedentes, respaldada por la sólida reputación y experiencia de Lloyd’s. Este acuerdo no solo fortalece la confianza de los clientes, sino que también refuerza el compromiso de la empresa con la protección de los activos de los inversionistas.

Felipe Mendoza, analista financiero, destacó la importancia de la seguridad en los mercados financieros, afirmando que los brokers deben garantizar la protección de los fondos de los inversionistas y la confiabilidad en cada transacción. “La alianza entre ATFX y Lloyd’s of London consolida a ATFX como uno de los brokers más seguros y regulados del mundo, proporcionando un entorno protegido por normativas estrictas y seguros globales. Esto permite a los traders operar con tranquilidad y confianza en que sus recursos están protegidos”, señaló Mendoza.

Por su parte, Joe Li reiteró el compromiso de ATFX de brindar experiencias excepcionales en el trading. “El lanzamiento del Seguro de Fondos de Clientes demuestra nuestro enfoque en la satisfacción del cliente y la innovación tecnológica. Es otro paso en nuestra misión de ofrecer soluciones operativas seguras y confiables”, afirmó el líder empresarial.

Además, durante su visita a México, Joe Li anunció una inversión estratégica en Spark Systems, una plataforma de trading eFX de nivel institucional con sede en Singapur. Esta asociación, consolidada a través de una inversión de Serie C, busca optimizar los servicios institucionales y explorar nuevas oportunidades conjuntas. Spark Systems cuenta con el respaldo de reconocidas firmas de capital riesgo y bancos internacionales como Citibank y HSBC, lo que garantiza un alto nivel de confianza en esta colaboración.

La alianza con Spark Systems permite a ATFX mejorar su infraestructura de trading, integrando su liquidez en la plataforma de Spark Systems. Esto ofrece a los clientes soluciones de trading avanzadas y un acceso más eficiente al mercado. Estas acciones han consolidado a ATFX dentro del top cinco de las empresas líderes del sector a nivel global, destacándose por su capacidad para innovar y adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado.

Joe Li subrayó la importancia de esta inversión como parte de la estrategia de ATFX. “Invertir en Spark Systems se alinea con nuestra visión de fortalecer nuestra oferta institucional e impulsar la innovación en el espacio eFX”, afirmó. Por su parte, Joo Seng Wong, fundador y director ejecutivo de Spark Systems, celebró la colaboración y aseguró que esta asociación permitirá a ambas compañías ofrecer soluciones operativas más avanzadas y acceso mejorado a la liquidez para los clientes de ATFX.

ATFX también se distingue en el mercado por su estricto cumplimiento normativo, respaldado por licencias de múltiples autoridades regulatorias en regiones clave como el Reino Unido, Australia, Chipre, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Mauricio y Seychelles. Su presencia global y su enfoque en la seguridad e innovación la posicionan como un referente en el sector del trading.

Con estas iniciativas, ATFX continúa su expansión internacional, fortaleciendo su posición como líder en la industria del trading financiero y reafirmando su compromiso con brindar soluciones seguras, innovadoras y adaptadas a las necesidades de sus clientes en todo el mundo.

