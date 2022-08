La suspensión con carácter general que el juez especializado en competencia económica otorgó para que no se apliquen las nuevas reglas de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) mientras se emite una sentencia ante los amparos, se alinea con las solicitudes de consultas rumbo a un posible panel de solución de controversias que pidió el gobierno de Estados Unidos por el incumplimiento al T-MEC que considera que se está llevando a cabo el gobierno mexicano con las preferencias hacia sus estatales. Los amparos podrán ser atraídos por la Corte, sin embargo, esto da un poco de esperanza, más no la certidumbre que buscarían los inversionistas, aseguraron expertos.

Víctor Ramírez Cabrera, de la Plataforma México Clima y Energía, detalló a El Economista que los juicios de amparo que fueron publicados apenas llegaron a una primera instancia, no han sido revisados de manera colegiada y todavía es necesario esperar a que se desahoguen pruebas y continúe el proceso, con la fuerte posibilidad de que sean atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Lo interesante es si se mantienen en firme y generan jurisprudencia, entonces la nueva LIE queda como letra muerta”, dijo, “además una de las consecuencias importantes es que se alinean con la solicitud del gobierno estadounidense para derogar esta reforma, procedimiento en el que como tal sabremos el 5 de octubre si se establece la mesa de negociación o se van a lo contencioso. Son dos actos completamente independientes, pero tiene que ver que alinearon en el tiempo”.

Aun así, la suspensión del juez Rodrigo de la Peza no otorga un respiro a los inversionistas, sino sólo una esperanza de que el poder judicial está actuando como corresponde.

Por tanto, si la Corte atrae de nuevo el caso, ya no se necesita una mayoría calificada sino únicamente la mayoría simple para quitarle la inconstitucionalidad se dio, por lo que sería lo más lógico que ahora los ministros se inclinen por los amparos y sólo se necesita que estén a favor 6 de los 11 ministros de la Corte.

Por su parte, el analista del sector energético Arturo Carranza dijo a El Economista que la situación que prevalece en la industria eléctrica es incómoda para todos los actores y tendrá implicaciones que tardarán en superarse.

El hecho de que las viejas reglas no terminen por superarse y las nuevas no terminen por cuajar, además de que no aportan certidumbre, han terminado por acentuar las diferencias entre el gobierno y los privados”, dijo.