Como un malentendido calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la versión del subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, en el sentido de que se pospondría el inicio de la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco.

El primer mandatario aseguró que hay presupuesto suficiente para invertir en el desarrollo de Petróleos Mexicanos, en la construcción de la refinería de Tabasco, así como en la reconfiguración de las otras seis existentes.

“Hubo un malentendido en las declaraciones del subsecretario de Hacienda, no existe ninguna contradicción, menos confrontación, somos un equipo. Los que están en Hacienda son profesionales, es gente de primera, les tengo toda la confianza y desde luego todo mi apoyo, todo mi respaldo y respeto, porque muchas veces me hacen planteamientos donde yo tengo o puedo tener alguna duda y como sé que se trata de muy buenos profesionales de la economía, muy buenos, les hago caso, es a los que más caso les hago (...) Fue un malentendido. Nosotros tenemos presupuesto”, comentó. “Sí queremos refinar, lo que pasa es que con la situación en que dejaron el país y al sector energético, ahora tenemos que producir petróleo, tener materia prima para poderla procesar, para poderla refinar y convertirla en gasolinas”.

“Pero sí vamos a eso, vamos a la autosuficiencia, a que no se compre gasolina en el extranjero. Por eso la rehabilitación de las seis refinerías y la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas. Y está en el presupuesto de este año: 50,000 millones de pesos están presupuestados con ese propósito”, declaró. López Obrador reafirmó su estimación de que en tres años se utilizará todo el petróleo que se produce en la Sonda de Campeche, en campos petroleros de tierra de Tabasco y Veracruz, para refinar en Dos Bocas.

“Se escogió Dos Bocas porque esa es una terminal que se utiliza para mandar petróleo crudo al extranjero; alrededor de 1 millón de barriles diarios al extranjero. Sí vamos a construir la refinería”, destacó. El primer mandatario dijo que además de esta inversión en refinerías, está garantizado el presupuesto de inversión en Pemex. “Hay presupuesto suficiente, hay inversión en Pemex, creció la inversión con relación al año pasado en más de 40% en Pemex, o sea que no falta dinero. No nos hemos endeudado, es la primera vez en mucho tiempo que Pemex, entrando un gobierno, no solicita crédito, tenemos finanzas públicas sanas”, aseveró.

No descarta bursatilización

Indicó que no descarta la posibilidad de que Pemex busque un esquema para que una fracción de Pemex se bursatilice. “No descartamos otras opciones, otras alternativas: la posibilidad de que pueda haber bonos de participación de inversionistas”, indicó.

