Establecer precios máximos, postergar pago del IVA, promover líneas de créditos especiales, y apoyos a las productoras de alimentos, algunas medidas.

Argentina anuncia precios máximos e incentivos a producción

La principal preocupación del gobierno argentino en materia económica es que las medidas excepcionales que tomaron para acotar el contagio de coronavirus no frenen la economía. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que “el sistema económico tal como está organizando en el mundo, requiere de la circulación de personas”. Sin embargo, agregó que la situación actual exige que la gente se quede en sus casas.

En este sentido, el gobierno tomó medidas relevantes para sostener el consumo con herramientas como la ampliación de Ahora 12, o el impulso a la producción de alimentos, productos de higiene e insumos médicos, pero a la vez, atacando con mucha fuerza políticas especulativas que, según el gobierno, se observaron los últimos días por parte de algunas empresas.

Además, se disponen beneficios específicos para las empresas cuya actividad se vea reducida por la caída de ventas, con foco en menor carga impositiva y un amplio paquete crediticio.

En tanto, la fijación de precios máximos será por 30 días “para evitar posibles prácticas especulativas” para los bienes más demandados en los últimos días, alimentos no perecederos, limpieza, higiene personal y productos medicinales.

Serán 50 categorías de productos referenciados en el listado de Precios Claros. Los precios que hayan aumentado en los últimos días deberán retrotraerse al 6 de marzo, con base en los precios que tenía la Secretaría de Comercio Interior.

Todo parte de considerar que la industria de alimentos y bebidas, por caso, tiene capacidad para incrementar la producción, que hoy se ubica en 58.6% según el Indec.

Para ello, habrá una línea de asistencia a pymes por 350,000 millones de pesos argentinos para capital de trabajo y compra de insumos. (El Cronista/Argentina)

Gobierno chileno busca focalizar plan de ayuda tributaria a pymes

Desde el fin de semana se oficializó el cierre de comercios, cines y restaurantes y la cancelación de vuelos y reservas hoteleras, ante el llamado de las autoridades a que las personas se aíslen en sus hogares para evitar el contagio del Covid-19. Con este telón de fondo el ministro Ignacio Briones, el director de Dipres, Matías Acevedo, el titular del SII, Fernando Barraza, y el coordinador de Política Tributaria de Teatinos 120, Manuel Alcalde, están trabajando en un plan de ayuda tributaria para los contribuyentes que vean afectados sus ingresos por la contingencia.

Los equipos analizan acciones similares a las anunciadas postcrisis social del 18 de octubre, que incluía medidas como postergar el pago del IVA, diferir en cuotas el pago de la patente comercial, postergar la presentación de algunas declaraciones de impuestos y congelar el pago de contribuciones para los contribuyentes más afectados.

Sin embargo, se advierte que el escenario no es 100% similar, ya que en ese entonces el impacto fue más patente para comercios y contribuyentes de menor tamaño, quienes sintieron el golpe de la violencia en un periodo más acotado, entre octubre y noviembre. Mientras que en esta oportunidad el efecto en liquidez aún no está.

Por lo mismo, una de las definiciones por las que optó el Ejecutivo es que cualquier plan de medidas de apoyo , que se anunciarían a fines de esta semana, estiman que deberá centrarse en contribuyentes y empresas de menor tamaño.

Y si bien, desde varios sectores se le ha planteado a las autoridades explorar una postergación de la Operación Renta —cuyo puntapié inicial será en dos semanas—, en el gobierno ven difícil dicha opción. Las razones son varias. La principal es que se interrumpiría la devolución de impuestos, proceso que anualmente implica una inyección importante de recursos para algunos contribuyentes de menor tamaño. (Diario Financiero/Chile)

Chile abre debate sobre la fijación de precios en productos de salud

Mientras en el mundo países como España, en Europa, y Argentina, en Sudamérica, anunciaron el congelamiento de los precios de los productos y medicamentos más demandados para enfrentar el Covid-19, en Chile el debate se instaló tras las abruptas alzas denunciadas en algunos de ellos, por ejemplo, alcohol en gel y mascarillas.

El ministro de Economía, Lucas Palacios aseguró que el gobierno está “disponiendo de todos los medios legales para evitar abusos y especulación de precios”. En tanto, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) , Juan Sutil desestimó la conveniencia de establecer un valor a los insumos de salud para combatir el Covid-19.

“Soy enemigo de las fijaciones de precios, porque la experiencia empírica genera especulación, genera acaparamiento y genera que no haya fluidez en el mercado”, planteó el líder de la CPC. Tras reunirse con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, el nuevo dirigente señaló que “lo más prudente es que entre nosotros mismos nos cuidemos y cuando ocurran ese tipo de situaciones aisladas, bueno, nosotros mismos nos preocupemos de denunciarlas y rechazarlas”. (Diario Financiero/Chile)

Piñera estudia utilizar 2% constitucional para financiar mayor gasto

Luego de decretar el estado de catástrofe, el próximo paso que estaría estudiando el presidente Sebastián Piñera, es hacer uso de 2% constitucional para emergencias, lo que dependerá del avance del coronavirus en el país y de tener a disposición los recursos necesarios para hacer frente a la emergencia sanitaria.

La Constitución en su artículo 32 número 20 establece que “el presidente de la República, con la firma de todos los ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país”. Se precisa que “el total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente de dos por ciento (2%) del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos”.

La primera vez que se utilizó este mecanismo fue en 1984 a raíz de las inundaciones en el país. Un año más tarde se echó mano a la alternativa para el terremoto de 1985 que afectó a Santiago y la zona central. (Diario Financiero/Chile)

Colombia prepara más de US3,725 millones para atender crisis sanitaria

El gobierno colombiano dispondrá de casi 15 billones de pesos (3,725 millones de dólares), y las fuentes de esos recursos serán diferentes frentes. Vendrán de la utilización de recursos que el país ha venido ahorrando en el Fondo de Estabilización Petrolero. Esos recursos que se han acumulado en “épocas de vacas gordas” son para atender la reducción de los precios del petróleo y las dificultades económicas. Así las cosas: las fuentes serán del Fondo de Ahorro y Estabilización por 12.1 billones de pesos, adicional serán aportes del Fonpet con 2.7 billones de pesos. Luego de que el presidente de la República, Iván Duque, anunciara las 10 medidas con las que el gobierno nacional planea hacer frente a la crisis actual por el Covid-19, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, explicó cómo se respaldarán estos planes en materia económica. Lo primero que comentó Carrasquilla fue que los usos de recursos que se van a implementar en la crisis sanitaria se dividirán en varias partes.

El funcionario dijo que se requerirán medidas que incluyen posponer pagos. (La República/Colombia)

Gobierno de São Paulo ordena cierre de centros comerciales

El gobernador del estado brasileño de São Paulo, João Doria, ordenó el miércoles el cierre de todos los centros comerciales en la región metropolitana de São Paulo, la más grande de Brasil, hasta el 30 de abril, en un esfuerzo por combatir la pandemia de coronavirus.

Su decreto se produce luego de que algunos operadores de centros comerciales brasileños tomaron la iniciativa de reducir los horarios de apertura para evitar la concentración de personas.

Las acciones de la compañía de centros comerciales de lujo Iguatemi caían 16.4% después del anuncio de Doria, mientras que las acciones de los rivales Multiplan y BR Malls caían 15 y 18%, respectivamente

El panorama de la economía brasileña se deterioró bastante, según la última encuesta del banco central a economistas, que fue publicada el lunes y mostró un desplome especialmente abrupto en las previsiones de crecimiento económico y de las tasas de interés hasta nuevos mínimos. Se espera que la mayor economía de América Latina se expanda 1.68% el año próximo. (Reuters)

Brasil cierra frontera con Venezuela ante crisis por Covid-19

Brasil cerró el miércoles su frontera con Venezuela por un periodo inicial de 15 días, citando tensiones en el sistema de salud pública por la epidemia de coronavirus, en una situación que el presidente Jair Bolsonaro describió como “incapacidad” de la nación petrolera para responder al avance de la enfermedad. La medida, anunciada en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Unión, no se aplica a camiones con mercancías o ayuda humanitaria transfronteriza previamente autorizada por funcionarios de Salud.

Bolsonaro anunció la medida el martes en medio de crecientes críticas sobre cómo se está manejando la crisis del coronavirus. Brasil informó esta semana su primera muerte por Covid-19, la enfermedad respiratoria causada por el virus. El mandatario brasileño escribió en Twitter el miércoles que el cierre de la frontera a los venezolanos era resultado de “la incapacidad del régimen dictatorial venezolano para responder a la epidemia”. Los casos confirmados de coronavirus en Brasil aumentaron más del doble en los últimos tres días, a 291 el martes. (Reuters)

Las empresas insolventes no entrarán en concurso de acreedores: España

Las empresas insolventes en España están eximidas de la obligación de declararse en concurso de acreedores —antigua suspensión de pagos— mientras dure el estado de alarma, según consta en el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros con medidas económicas para afrontar la crisis del coronavirus.

En su artículo 43, el decreto señala que habrán de transcurrir dos meses desde la finalización del estado de alarma para que los jueces puedan admitir a trámite las solicitudes de suspensión de pagos que se hubieran presentado durante la alerta y en los dos meses posteriores a su cierre.

Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior. También quedan eximidos de la obligación de presentar la solicitud de concurso las empresas que hubieran informado al juez del comienzo de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pagos. (Expansión/España)

Latam negociará baja de sueldos de sus trabajadores

Con gran parte de sus aviones en tierra, Latam Airlines enfrenta la peor crisis de su historia, al igual que gran parte de las compañías aéreas del mundo. Para poder seguir a flote, la empresa busca desplegar una serie de medidas, como negociar con sus sindicatos una disminución temporal de un porcentaje de las remuneraciones de sus trabajadores.

El viernes, Ed Bastian, CEO de Delta —el nuevo socio de Latam—, renunció a 100% de su sueldo por seis meses. El mismo día, la compañía chilena anunció que su CEO reducirá su sueldo en 25% de forma temporal, y que se trabajará en medidas similares para el resto del directorio y principales ejecutivos.

Latam emplea a 43,000 personas, de las cuales menos de la mitad trabaja en Chile.

En sueldos y salarios, la firma desembolsó a nivel consolidado 1,478 millones de dólares durante todo el 2019, es decir, un promedio 124 millones dólares. Su mayor mercado es Brasil: aportó 38% de sus ingresos, que en el 2019 llegaron a 10,430.9 millones de dólares; Chile representó 16 por ciento. (Diario Financiero/Chile)

Perú pide aumentar ancho de banda para facilitar home office

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) en Perú pidió a las empresas proveedoras de Internet que aumenten el ancho de banda, de modo que los trabajadores puedan cumplir con el teletrabajo o home office apropiadamente.

“Nosotros hemos invocado a las empresas a realizar algunas acciones para fortalecer la conectividad y eso implica acciones que estamos recomendando como ampliar el ancho de banda, modificar eventualmente lo que vendría a ser la neutralidad de red para privilegiar aquellos aplicativos vinculados a la productividad y a la actividad laboral de las personas que están trabajando desde sus casas”, señaló Rafael Muente, presidente de Osiptel.

El ejecutivo indicó que aún no recibieron respuesta sobre los requerimientos realizados, entre los que se encuentra también la solicitud de aumentar los datos de Internet para los usuarios de telefonía móvil de forma gratuita ante la declaratoria de emergencia nacional para contener la propagación del coronavirus. (Gestión/Perú)

Minera canadiense suspende expansión de proyecto en Chile

La canadiense Teck Resources informó el miércoles que suspendió temporalmente la construcción de un proyecto cuprífero de expansión en Chile, lo que se suma a las interrupciones causadas por la expansión del coronavirus.

Teck se une a la global Anglo American, la aurífera Newmont y a otras en el cierre de minas y operaciones en América Latina a medida que los gobiernos aumentan las acciones para contener la rápida expansión del virus.

Teck indicó que detendría de manera inmediata Quebrada Blanca Fase 2 (QB2) de 4,700 millones de dólares por un periodo inicial de dos semanas. La medida afectaría a una fuerza laboral de aproximadamente 15,000 personas en los próximos días.

“El hecho de que los trabajadores en el proyecto viajan en grandes cantidades por todo Chile, ésta es la decisión correcta para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y sus familias, y para apoyar el esfuerzo del gobierno chileno para detener la propagación de Covid-19”, dijo el presidente ejecutivo de Teck, Don Lindsay, en un comunicado. (Reuters)

Claro Colombia concretó alianzas para ayudar a clientes empresariales

Claro Colombia anunció que preparó con su equipo de ingenieros un plan de contingencia en sus redes móviles y fijas, para atender la creciente demanda de tráfico y hacer sus mayores esfuerzos para garantizar la continuidad en el servicio durante el periodo preventivo decretado por el gobierno nacional y la OMS contra el Covid-19.

“Nuestro equipo de ingenieros se encuentra aplicando un plan de contingencia 7X24 desde sitios redundantes en todo el país, haciendo sus mejores esfuerzos para garantizar el correcto funcionamiento de nuestra red”, dijo Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia. De la misma manera, los canales de atención al cliente como tiendas y centros de atención y contact centers continuarán operando para ofrecer soporte a los clientes. Asimismo, Claro invitó a los colombianos a aprovechar la tecnología para realizar el mayor número de trámites posibles. Además, la empresa informó que continuará ofreciendo 50% más de datos en los planes pospago y 50% de velocidad adicional en los servicios de hogar para clientes convergentes. (La República/Colombia)