Por: Rubén Duque, entrenador de la Selección Mexicana de Rugby, speaker internacional y coach de equipos y líderes.

La vida es un deporte de Equipo

La pareja, la familia…los equipos en las organizaciones y el deporte, las empresas, la sociedad, el mundo…

Sin embargo, a nadie -o casi nadie- nos han enseñado cómo jugarlo.

En consecuencia, a pesar de que el 85% de la gente formamos parte de un equipo, y 74% formamos parte de más de uno, ¾ partes de los equipos interrelacionados terminan siendo disfuncionales.

Y ¡atención!, tan solo el 15% de los trabajadores en el mundo están comprometidos con su equipo y su trabajo cada día.

¿Una de las principales causas de todo esto? El líder

Hoy se sabe que el 70% de la varianza en el compromiso de un equipo está directamente vinculado a la persona que dirige a ese equipo.

Si los líderes de este planeta fueran capaces de elevar ese 15% de gente comprometida con su equipo y con su trabajo hasta, aunque sea, el 50%, la situación en el entorno laboral cambiaría radicalmente, y también, en consecuencia -e igualmente de radical- sería el cambio en el mundo.

Ser parte de un gran equipo, o un “equipo invencible” -como yo lo llamo- (que no es aquel que no pierde, sino aquel que no se deja ganar), es una de las experiencias más maravillosas y enriquecedoras. La gente actúa desde el compromiso total, confían las unas en las otras, ponen todo su talento al servicio de la meta, al servicio del equipo y al servicio de la organización. Las personas que forman parte de un “equipo invencible” aprenden y crecen juntas, abandonando el ego y entregando un inmenso valor desde la generosidad y la humildad más extremas principalmente en los momentos más complejos y difíciles.

El líder es, en gran medida, responsable de que el equipo alcance su rendimiento total, que viene a ser lo que podría llegar a ser ese equipo en su mejor versión menos las pérdidas de rendimiento que se generan en el proceso, que básicamente son de dos tipos:

Motivacionales.

Coordinativas.

Permíteme que te comparta algunas claves básicas de cada una de estas dos disfunciones que he aprendido tras más de 15 años dirigiendo Selecciones Nacionales de Rugby y acompañando a líderes y empresas multinacionales a construir sus equipos de alto rendimiento para que tú mismo puedas, como líder, iniciar la construcción de tu equipo y les guíes para alcanzar muchos momentos de alto rendimiento, disfrute y, en consecuencia, altos resultados.

Motivacionales:

Genera un propósito compartido: Construye con los miembros de tu equipo un propósito inspirador que le de sentido a cada cual. Involúcrales en esa construcción, esto les llenará de sentido, energía y compromiso cada día.

Marca objetivos de resultado, pero también de rendimiento: Un tremendo error que me encuentro constantemente cuando acompaño a equipos de empresas a convertirse en equipos de alto rendimiento, es poner el foco solamente en objetivos de resultados. También hay que marcar objetivos de rendimiento pues es lo que depende 100% de cada uno y podemos controlar más fácilmente y por tanto poner mayor enfoque y energía en ellos. Al hacer esto, trata de relacionar el nivel de complejidad de las tareas que se proponen llevar a cabo con el nivel de competencias que cada uno tiene. Si el nivel de complejidad de la tarea está muy elevada en relación a sus competencias, las personas se van a estresar. Si está muy por debajo, se van a aburrir. Cuando están alineados, el nivel de complejidad de la tarea con el nivel de competencias, surge el flow, que es donde posiblemente más talento entreguen y más disfrute obtengan.

Rétales construyendo junto con ellos objetivos de rendimiento al límite de sus competencias máximas sin llegar a estresarlos.

¡Ah! ¡Y recuerda celebrar los micro logros y reconocer el progreso!

Traza un plan de carrera claro a cada miembro de tu equipo: Esta es una de las principales causas de desmotivación que identifico cuando acompaño a personas a nivel organizacional. Muchos líderes y empresas, no tienen en cuenta este aspecto y es determinante para mantener alta la motivación de las personas de un equipo u organización.

Genera un plan personalizado de desarrollo a cada miembro: hacia dónde puede crecer, cómo se puede formar hasta llegar ahí. Genera oportunidades de aprendizaje más allá de cursos y capacitaciones a través de las experiencias diarias o “learning moments” y retos diarios. Con frecuencia, esos aprendizajes “just in time” diarios son los más potentes.

Programa sesiones 1-1 con cada persona donde escuches y hagas que se tenga en cuenta la opinión de la persona, y donde además del seguimiento laboral y feedback sobre métricas y objetivos, toques temas personales y le des apoyo en ambos sentidos: reconociendo lo que se ha hecho bien e interesándote de manera genuina por la persona. Antes que nada, somos eso, personas. Ten siempre en mente esto cuando trates con cada miembro de tu equipo.

Coordinativos:

Determina los roles y funciones de cada miembro del equipo, incluido el tuyo: Aunque seas el líder, ¿qué significa eso para ti?, ¿y para cada uno de ellos? Todas las personas de tu equipo tendrán un concepto seguramente diferente de lo que es un líder y esperarán por tanto cosas distintas de ti. Define todas las funciones y roles del equipo de manera que cada miembro pueda saber cuál es su papel en el equipo y qué significa tener éxito dentro de él. Además, comparte con todos estos roles, funciones y alcances de manera que estén alineados y se eviten tanto malinterpretaciones como duplicidad de esfuerzos. Asegúrate de que a través de su rol y del trabajo cada miembro tenga la oportunidad de hacer lo que cada cual mejor saber hacer.

Alinea las expectativas: ¿qué esperas de cada miembro del equipo?, ¿qué esperan ellos de ti?, ¿qué esperan ellos entre ellos mismos?, ¿qué necesitas de ellos y cómo les puedes ayudar?, ¿qué necesitan de ti y cómo te pueden ayudar? Lanzar estas preguntas requieren valor por parte de un líder, pero si quieres llegar lejos con tu equipo, es el camino. Escucha.

Co crea con tu equipo unos comportamientos que construyan los cimientos de la cultura del mismo: La cultura es el “cómo” normalmente se hacen las cosas. Ya sea en la familia, o en cualquier equipo. Lo más frecuente es encontrar una cultura creada casi al azar: “así se ha hecho siempre”. Huye de esto. Junta a tu equipo y construye a consciencia unos comportamientos dignos de un equipo de alto rendimiento, basado en valores y estos valores traducidos a comportamientos cotidianos bajados a tierra que se puedan observar fácilmente. Una vez construidos y definidos, debes honrarlos cada día.

Fomenta la confianza dentro del equipo: La base sobre la cual se construyen los equipos es la confianza. Ésta se puede generar de diversas maneras. Una muy común se da a partir de experiencias complejas cuando los miembros del equipo se ayudan, o cuando se demuestra conocimiento y experiencia en un área. Pero puedes empezar proponiendo actividades donde los miembros se conozcan más allá de la parte meramente laboral. Provoca esa confianza.

¿Imaginas ser tú uno de esos líderes capaces de sumar a las personas, a tu equipo y al mundo?, ¿uno de esos líderes que creen profundamente en que maximizar el potencial humano ha de ser su mayor prioridad? Pues cuando se pone el foco en ellos, se desata todo ese potencial y el talento de las personas del equipo, y éstas se entregan y se retan cada día disfrutando de lo que hacen, dando como consecuencia, resultados extraordinarios.

¡Sé tú el próximo líder constructor de un “equipo invencible”!

¡Si quieres aprender más sobre cómo construir y acompañar a tu equipo hacia su alto rendimiento, escucha mi Podcast Equipos Invencibles en Spotify y iTunes Podcast!

Web: www.rubenduque.com

Podcast: https://apple.co/3K50gbw

Rubén Duque Rubio

Entrenador de Líderes y Equipos de Alto Rendimiento.

Speaker Internacional. Entrenador de la Selección Mexicana de Rugby