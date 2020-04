La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) trabajará en un pronóstico de los proyectos productores de hidrocarburos que con los bajos precios petroleros no resultan rentables hoy, ya que Petróleos Mexicanos (Pemex) continúa solicitando aprobaciones para arrancar actividades en pozos que necesitarían un precio de por lo menos 25 dólares por barril en su etapa de desarrollo cuando la mezcla mexicana de exportación se ubicó este jueves en 14.23 dólares por barril.

En la 16 sesión extraordinaria del órgano de gobierno del regulador, que por primera vez se realizó de forma virtual dadas las atribuciones de este organismo que puede seguir las obligaciones de sana distancia, fue aprobado en primer lugar el plan de evaluación de la asignación AE151 Uchukil, en aguas someras del Golfo a 80 kilómetros de Dos Bocas, Tabasco.

En total, Pemex planteó inversiones de hasta 323.7 millones de dólares entre 2020 y 2021 para perforar dos pozos en el área y encontrar hasta 133 millones de barriles que notificó como recurso contingente a reclasificar como reserva tras estas actividades.

Sin embargo, incluso en esta región con hidrocarburos potenciales súper ligeros de altísima densidad de 39 grados según la clasificación del American Petroleum Institute (API) y a tirantes de agua muy superficiales, de 27 metros, el crudo que se obtendrá de esta región tendrá un costo de extracción de 10 dólares por barril, de los más baratos de la industria en la actualidad en el mundo. Al sumarse la carga fiscal y otros gastos del desarrollo y comercialización, costará 25 dólares por barril en la etapa de desarrollo, explicó Jorge Pérez, director general de Prospectiva y Evaluación Económica de la CNH.

De ahí que el comisionado Sergio Pimentel instó al órgano de gobierno del regulador a ser más preciso en sus aprobaciones: “nosotros no podemos negar la aprobación de este plan, pero sí podemos señalarle al operador que en el escenario actual de precios está por encima de la rentabilidad económica y sí es nuestra atribución, otorgada desde la Constitución, velar por la maximización del valor de los recursos del país”, dijo.

Posteriormente, los integrantes del órgano de gobierno aprobaron la perforación de los dos pozos delimitadores que se realizarán en el área: Pokché 1, que requerirá de una inversión de 62.6 millones de dólares para trabajos que durarán 173 días con la plataforma autoelevable Tabasco, y Pokche 2, para el cual se requerirán 83 millones de dólares durante 185 días conla plataforma West Oberon.

Entonces, Los comisionados y técnicos especializados del regulador reconocieron que las aprobaciones carecen de sentido económico hoy, en que Pemex debería estar enviando modificaciones a planes para reducir la producción en distintos complejos con el fin de recortar los 100,000 barriles diarios durante mayo y junio a los que se comprometió el gobierno federal a nivel internacional. Por tanto, con la información disponible, propusieron elaborar un catálogo de proyectos de los operadores petroleros en el país, para disponer de claridad sobre sus costos en relación con los precios de los hidrocarburos que se extraen de ellos.

La Comisión tiene a la vista todos los proyectos y por eso es importante en este momento hacer un corte de todos los planes de desarrollo que tenemos para hacer un pronóstico efectivo de la realidad de los costos que permita tomar decisiones a los operadores y al gobierno”, dijo la comisionada Alma América Porres.

A lo anterior, el comisionado Héctor Moreira añadió que con la información que se genere se deben hacer proyecciones tomando en cuenta otras variables, como la inversión que ya se ha realizado en algunas áreas y disminuye costos, o la disposición de infraestructura cercana, porque en muchos casos sería más caro cerrarlos, aunque sus costos sean más altos que el precio del barril en un momento determinado.

“La revisión es uno a uno, en los proyectos. Aunque no tengamos atribución vinculante, somos el asesor técnico del Ejecutivo”, dijo.

Finalmente, el comisionado Nestor Martínez explicó que las decisiones operativas de Pemex no pueden basarse únicamente en cifras de rentabilidad, porque de ser así, no se produciría gas, por lo que los indicadores son una mera guía pero no determinan la toma de decisiones ante otros aspectos como beneficios para la industria, soberanía energética y cadenas de valor.

