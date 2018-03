Un juez de Estados Unidos bloqueó el lunes el acuerdo por el cual Aetna Inc iba a adquirir a su rival más pequeña Humana Inc por 34,000 millones de dólares, sembrando dudas sobre la posibilidad de que Anthem Inc logre la aprobación para la compra de Cigna Corp por 54,000 millones de dólares.

El fallo es otra victoria para el Departamento de Justicia estadounidense, que adoptó una postura antimonopólica más firme bajo la presidencia de Barack Obama, cuyo mandato finalizó la semana pasada.

El sucesor de Obama, Donald Trump, y un Congreso controlado por el Partido Republicano están buscando deshacer gran parte de la reforma de salud conocida como Obamacare, que reformuló la industria de salud estadounidense con seguros médicos obligatorios.

Aetna, Humana, Anthem y Cigna han citado a Obamacare como una de las principales razones por las cuales su sector necesita consolidarse para lidiar con los costos de una cobertura médica que se ha extendido.

El Departamento de Justicia estadounidense había presentado una demanda en julio pasado para bloquear la compra de Humana por parte de Aetna y la de Cigna por Anthem, argumentando que ambas fusiones llevarían a precios más altos.

Anthem y Cigna todavía están esperando que un juez decida si su fusión puede avanzar. Los inversores son escépticos de que eso ocurra y la analista de Leerink Research Ana Gupte reiteró el lunes que ella estima que esa operación también será bloqueada.

El juez de la corte del distrito de Columbia John Bates dijo que la fusión propuesta "reduciría sustancialmente la competencia" en la venta de planes Medicare Advantage en 364 condados en 21 estados que el Departamento de Justicia identificó en su demanda. Aetna dijo que evalúa apelar el fallo.

Humana es la segunda aseguradora más grande de planes Medicare Advantage mientras que Aetna es la cuarta, y ambas compiten en más de 600 condados, argumentó el Gobierno en su presentación judicial.

