4 tips para evitar el autoempleo y convertirte en empresario

Entre las razones que llevan a las personas a emprender están el tener mayor flexibilidad de horarios e ingresos; pero en la búsqueda de estos beneficios se puede perder la visión del negocio y en lugar de convertirse en emprendedor terminar siento autoemplead.

De acuerdo con GoDaddy, el 70% de los emprendimientos se encuentra en la primera fase de su crecimiento, en el cual se mantienen en el proceso de consolidación y buscan cómo posicionarse en el mercado.

Sin embargo, uno de los problemas frecuentes de los emprendedores es dejarse consumir por el negocio y convertirse en autoempleado, lo que limita el tiempo con la familia, amigos y para sí mismos.

En tanto, se calcula que entre el 90 a 95% de los emprendedores pasa por el autoempleo y si no salen de esta etapa, tienen una alta probabilidad de perder la visión y misión, dejar a un lado el crecimiento de la empresa y sobre todo, la libertad financiera, explica Ignacio Ortiz, socio fundador de Pro Evolution Pymes.

Diferencias entre autoempleo y ser empresario

El autoempleo se define como aquella persona que no está contratada por una empresa, ni tiene un jefe, sino que trabaja para sí mismo, busca generar ingresos por su cuenta y depender de ello.

Pero, la diferencia con el empresario es que éste busca una oportunidad en el mercado, crecer con su propio proyecto e incluso innovar. Asimismo, puede crear un negocio con más de una persona, a diferencia del autoempleo, que se enfoca en una persona y solo busca generar ingresos.

Sin embargo, esto no quiere decir que uno es mejor que el otro, pero cuando un emprendedor se pierde en el camino y convierte su negocio en un autoempleo, podría presentar problemas con la operación, como la falta de planeación para los días libres, desorganización ante las temporadas altas y bajas, entre otros.

Además, una de las diferencias entre un autoempleado y un empresario, es que este último no necesita estar presente todo el tiempo en el negocio ya que cuenta con una organización en todas las áreas, lo cual le permite ausentarse, explica Marco Escalona director asociado de BrainKo.

4 tips para no dejar de ser un empresario

Para saber si una persona se encuentra en el autoempleo o sigue siendo un empresario, Ignacio Ortiz recomienda ser consciente de cuáles son las tareas que desempeña, ya que, si el negocio tiene tiempo y el fundador no ha cambiado de roles, es una señal de que está en el autoempleo.

Estos son algunos consejos para no desviarse en el camino del emprendimiento:

» 1. Asignar roles: Es comprensible que, al iniciar un emprendimiento, el fundador atienda todas las áreas, pero cuando ya es capaz de emplear gente, debe entender que ahora su función es hacer crecer el negocio.

» 2. No dejar el aprendizaje: Lo que caracteriza a un emprendedor es no dejar de aprender y pensar en estrategias para crecer y desarrollar el proyecto. Por lo tanto, si hay ganancias, no quiere decir que es momento para dejar de capacitarse o innovar.

» 3. Establecer días de descanso: Un emprendedor es capaz de disfrutar momentos fuera del trabajo sin la necesidad de ocuparse todo el tiempo en el proyecto. Para ello, priorizar el bienestar, pues ocuparse de la vida personal también importa.

» 4. Proponerse metas: Para no quedarse en la etapa del autoempleo, se requiere de constancia y disciplina, por lo que se aconseja establecer metas y dividirlas en pequeños pasos, para asegurarse de que se cumplan.