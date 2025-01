Milei se aferrará este 2025 a superávit fiscal y a reducción del Estado

El Gobierno de Argentina encara 2025 muy confiado. Es consciente de que en el primer año de gestión, y contra todos los pronósticos, los números lo acompañaron. Y vaya si lo acompañaron: la inflación se desplomó, el déficit fiscal desapareció, el crecimiento retomó un espiral ascendente, los salarios ganaron en dólares y la pobreza terminó en diciembre mejor de lo esperado.

En ese contexto y sin mayoría en el Congreso, Javier Milei se propone varios objetivos, entre los que se destaca terminar de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con desembolsos de fondos frescos incluidos, y que al mismo tiempo baje la deuda; tener la inflación por debajo del 1.5% mensual y salir del cepo.

Claro que el Presidentequiere lograrlo (está a punto de cerrarse) sin moverse de lo que está convencido: no está dispuesto a negociar perder el superávit fiscal ni a emitir, y sí está dispuesto a dedicarle horas a torcer un pensamiento híper instalado en los argentinos: la presencia del Estado en la economía.

A esto último Milei lo llama "la batalla cultural a favor de la libertad", un debate que le parece fundamental.

En el FMI no le tenían fe a Milei. De alguna manera, varios en el staff del Fondo pensaron que el Gobierno iba a fracasar en su plan para controlar la inflación. Ahora, la historia cambió y con Donald Trump a días de volver a la Casa Blanca, todo parece encaminado.

Milei quiere un acuerdo con el FMI sin moverse de lo que está convencido: no está dispuesto a negociar perder el superávit fiscal. Eso sí, Milei no está dispuesto a firmar cualquier plan. A modo de ejemplo, no aceptará si el Fondo pone condiciones a favor de volver a tener déficit fiscal o devaluar. Además, el Gobierno no piensa utilizar los dólares del FMI para volcarlos al mercado, pero sí para sanear la economía.

Milei no está dispuesto a firmar cualquier plan. A modo de ejemplo, no aceptará si el Fondo propone volver al déficit fiscal o devaluar. Además, el Gobierno no piensa utilizar los dólares del FMI para volcarlos al mercado, pero sí para sanear la economía.

El pensamiento del Gobierno es acomodar la macro y que de la micro se ocupe cada empresa o sector. Tampoco ve con malos ojos pasar a ser un país con más empresas de servicios y menos industrias. Fuentes de la Casa Rosada afirman que "en el fondo, la meta de Milei sigue siendo la dolarización y el sendero de consumo vía aumento de salarios (en términos de moneda dura) que puedan tener los argentinos". Al mismo tiempo, el Gobierno está dispuesto a seguir con la motosierra. El Estado volverá a recortarse y seguirá desregulando día a día la economía.