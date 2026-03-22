El mercado apuesta a que Banxico no recorte la tasa este mes

El mercado espera que la Junta de Gobierno del Banco de México dejará sin cambio la tasa en la decisión programada de este jueves 26 de marzo.

Esta es la expectativa media que tienen los especialistas consultados por Citi en su encuesta quincenal, donde 23 de los 37 entrevistados, concuerdan en anticipar que el banco central continuará frenando el ciclo de recortes en marzo del 2024.

De acertar con la estimación, Banco de México se sumaría a los 14 bancos centrales, como la Fed, Banco de Canadá y el Banco de Inglaterra, que desde la semana pasada dejaron sin cambio la tasa, cuando argumentaron que “persiste una elevada incertidumbre sobre la economía debido a los acontecimientos en Medio Oriente.”

No obstante a la coincidencia en la expectativa de la mayoría de los analistas, se mantiene una división entre las previsiones de los expertos entrevistados.

Entre los 23 que apuestan por la cautela de la Junta de Gobierno para sostener la pausa y esperar a ver la evolución de los acontecimientos en la inflación, 17 esperan que el próximo recorte se presentará en la decisión programada para el 7 de mayo y seis más consideran que los banqueros centrales reservarán la posibilidad de seguir redcortando la tasa hasta del 25 de junio.

Esta previsión contrasta con la que tenía la mayoría de los entrevistados en la encuesta anterior, del 3 de marzo, cuando la mediana de las expectativas apuntaba a que el banco central se pronunciaría por continuar el ciclo de recortes en la decisión de marzo.

Tal como explicó la directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex, Janneth Quiroz Zamora, la decisión de la Reserva Federal refuerza la necesidad de cautela que debería asumir el Banco de México en el corto plazo, en medio de presiones alcistas en la inflación por el aumento del precio del petróleo.

Miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México ha señalando que la tasa se acerca al rango neutral, es decir, a un nivel que ya no frena ni estimula la economía.

Tal como lo explicó recientemente el economista jefe para América Latina de la consultoría Rankia, Humberto Calzada, el margen para seguir recortando se reduce, especialmente ante mayores riesgos inflacionarios.

Expectativa de crecimiento estable

La mediana de las expectativas recabadas por Citi, para la tasa de fondeo de fin de año se mantiene sin cambio en 6.50%, que indica la posibilidad de dos recortes de 25 puntos desde 7% actual.

En esta estimación también hay proyecciones divididas. Cinco de los 37 encuestados consideran que puede presentarse solo un recorte en la tasa en este año, lo que la dejaría en 6.75 por ciento. Aquí coinciden Bx+; Deloitte Econosignal; Masari Casa de Bolsa; Natixis y Signum Research.

Seis entrevistados consideran que la Junta de Gobierno puede decantarse por aplicar tres recortes de 25 puntos y llevar la tasa a 6.25% al terminar el año. Ellos son Actinver, Banamex, Barclays, Credicorp Capital, Finamex y Oxford Economics.

Dos encuestados estiman que dada la composición de la Junta de Gobierno de Banxico y la inclinación de los miembros se puede esperar que aplicarán cuatro recortes en el año. Se trata de Bank of America y XP.

Sin alcanzar objetivo puntual de inflación en seis años

La proyección de la mediana para la inflación general a fines del 2026 es de 4.10% desde 4% que tenían hace 15 días. De hecho, las respuestas descartan que se alcance el objetivo de inflación del Banco de México en 3% de aquí al año 2032.

El consenso anticipa que la variación del INPC estará en 3.80% al terminar el 2027 y que bajará gradualmente a 3.70% del 2028 al 2032.

La proyección mediana de crecimiento del PIB para 2026 se mantuvo en 1.5%, con un rango de estimaciones que va 0.8% a 1.8 por ciento para este año.