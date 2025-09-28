Legisladores de EU, listos para el diálogo y evitar cierre

Legisladores estadounidenses se declararon ayer 28 de septiembre, “abiertos a dialogar” para evitar la inminente parálisis presupuestaria del gobierno federal, después de que la administración del presidente, Donald Trump, amenazara con despidos masivos si no hay un acuerdo.

El Congreso tiene hasta mañana para aprobar un presupuesto y evitar la suspensión de la operativa gubernamental por falta de fondos, también conocida como cierre o shutdown.

Trump está “abierto al diálogo” y “quiere actuar de buena fe”, aseguró el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Sin embargo, Johnson no respondió explícitamente a la pregunta de si las negociaciones entre ambos partidos, actualmente en un punto muerto, se llevarían a cabo en la reunión de hoy.

El Presidente republicano ya canceló un encuentro con la oposición demócrata la semana pasada.

“Esta reunión es un primer paso, pero necesitamos negociaciones serias”, declaró Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, ayer en una entrevista con la NBC.

“Queremos encontrar un consenso bipartidista que realmente satisfaga las necesidades del pueblo estadounidense en materia de salud, seguridad y bienestar económico”, mencionó Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes.

“Espero evitar el shutdown”, añadió ayer en ABC.

El partido de Trump tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero debido a las normas del Senado debe negociar con los demócratas para asegurarse al menos siete de sus votos.

Los demócratas exigen que los republicanos restablezcan, al menos, el gasto sanitario.