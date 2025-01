HR: Si se imponen aranceles se estancaría el PIB

La imposición de aranceles de parte de Estados Unidos a México puede provocar un estancamiento en la actividad económica, estimó el equipo de análisis económico en la calificadora HR.

“Suponiendo que los aranceles duren todo el año, esto podría resultar en un deterioro en el crecimiento económico de México. Estimaciones preliminares realizadas por HR Ratings suponen un nulo avance en la variación real anual para el 2025 que contrasta con la estimación previa de 1.3%”, señalaron.

En un comunicado emitido ayer, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que va a poner una tarifa de 25% a todos los productos de México y Canadá, a partir del 1 de febrero, los expertos de HR confiaron que será “una medida temporal”.

Esto asumiendo el daño que harían a la economía mexicana y a la de Estados Unidos. “Resulta evidente que lo más conveniente para ambas economías sería lograr un acuerdo antes del 1 de febrero para evitar la entrada de aranceles. Lo más prudente sería unificar y fortalecer el bloque comercial de Norteamérica para maximizar la competitividad, crear cadenas de suministro eficientes y enfrentar desafíos globales de manera conjunta”, señalaron.

En la citada calificadora, México cuenta con una nota de “BBB+” con perspectiva Negativa, que es tres niveles arriba del grado de inversión.

Desde Washington, el fundador y CEO de Valerio Consulting Group, Alejandro Valerio, admitió que, en el caso de que haya una guerra comercial con Estados Unidos se presentaría, sin duda alguna, una recesión en México.

El experto descartó que se presente el escenario, pues el gobierno mexicano tiene a sus equipos diplomático, económico y de seguridad haciendo todo lo posible por negociar con Estados Unidos.

Su escenario central es de un crecimiento del PIB en 1.4% que se cumplirá si el gobierno de México mantiene una estrategia clara para no perder las ventajas competitivas en materia de cadenas de valor.

Sin firma de aranceles, no hay expectativas revisadas

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mantiene sin cambio su pronóstico de Producto Interno Bruto (PIB) para México en este año en 1.2 por ciento.

Esta expectativa “no incluye posibles cambios en la política comercial de la nueva administración de Estados Unidos”.

Tal como lo explicó el encargado del Departamento económico de la entidad para México, Alberto González Pandiella, este es su escenario central que supone una nueva moderación respecto del desempeño que logró el PIB en el 2024.

Entrevistado por El Economista explicó que en ese momento “una recesión no forma parte de su escenario central” y agregó que “México sigue teniendo una gran oportunidad para el nearshoring por las ventajas geográficas y su alta integración a las cadenas de valor”.

Su diagnóstico es similar al que tiene el economista regional en la aseguradora de crédito Coface, Marcos Carías, quien ayer anticipó que la economía mexicana conseguirá un avance de 0.8% este año, esto antes del anuncio de Trump.

“Este pronóstico parte del bajo nivel de actividad que registró el PIB en el 2024 y no incorpora el efecto directo que tendrán los aranceles de Estados Unidos en las exportaciones”.

El estratega reconoció que “podría revisar un poquito esa expectativa a la baja” si es que se confirma la aplicación de aranceles. Pero descartó considerar una contracción del PIB pues “mientras no se tenga en papel definida la proporción de los aranceles, ni esté bien identificado el tiempo que se mantendrán y si no están firmados”, no hay forma de incorporarlo en las previsiones.

Cumplir con aranceles, caro también para EU

La expectativa del PIB para el 2025 es similar a la que tiene Banco Base. De acuerdo con la directora de análisis económico y financiero, Gabriela Siller, “cumplir la amenaza de los aranceles saldría muy caro también para el gobierno de Estados Unidos”.

Sus costos podrían incrementarse en 24% y presionaría a la inflación hasta llevarla a 4.5% desde 2.9% que alcanzó al cierre del 2024.

