España anuncia plan para mitigar impacto de la guerra

Pedro Sánchez, presidente de España, anunció el viernes un plan de 80 medidas por 5,000 millones de euros para amortiguar los efectos de la guerra en Medio Oriente, que incluirá la “reducción drástica” de los impuestos sobre la energía.

“Situaciones extraordinarias exigen respuestas extraordinarias”, declaró el dirigente tras un consejo de ministros.

Las medidas incluyen la rebaja del IVA sobre el gas y los carburantes, lo que permitiría abaratar los precios en las gasolineras hasta 30 céntimos de euro por litro.

El paquete también prevé la reducción de 60% en los impuestos sobre la electricidad, así como una baja del IVA sobre la electricidad de 21 a 10 por ciento.

“Vamos a dar una ayuda directa de 0.20 euros por litro de combustible a todos los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores de nuestro país y una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes”, continuó.

Por otro lado, Sánchez anunció que su Ejecutivo aprobó un decreto que prevé una “congelación temporal” de los alquileres en el país, donde los precios de la vivienda se dispararon en los últimos años.

A los españoles el conflicto les “va a costar 5,000 millones de euros, que podríamos destinar a becas, sanidad o dependencia”.