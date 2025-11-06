Despidos en EU en octubre tocan su nivel más alto en más de 20 años: Challenger, Gray & Christmas

Las empresas estadounidenses recortaron más de 150,000 puestos de trabajo en octubre, la mayor reducción mensual en más de 20 años, según un informe de Challenger, Gray & Christmas publicado este jueves, a medida que los sectores adoptan cambios impulsados por la inteligencia artificial e intensifican los recortes de costes.

Las empresas tecnológicas lideraron los recortes de empleo en el sector privado, seguidas por los minoristas y el sector servicios, dijo la empresa global de reubicación laboral.

La reducción de costes fue la principal razón de los despidos en octubre, seguida de la inteligencia artificial, mientras que el "impacto del Departamento de Eficiencia Gubernamental" fue la principal razón de los recortes de empleo en 2025.

Los despidos en octubre aumentaron un 175% respecto a hace un año, hasta 153,074. Desde principios de año hasta finales de octubre, los empresarios han anunciado 1 millón 99,500 recortes de empleo, un 65% más que los 664,839 del mismo periodo del año pasado.

En lo que va de año, los recortes de empleo se sitúan en el nivel más alto desde 2020, cuando se anunciaron 2 millones 304,755 recortes hasta octubre.

"Algunas industrias se están corrigiendo después del auge de la contratación de la pandemia, pero esto se produce a medida que la adopción de la inteligencia artificial, del gasto de los consumidores y las empresas, y el aumento de los costos impulsan el ajuste del cinturón y la congelación de la contratación", dijo Andy Challenger, director de ingresos de Challenger, Gray & Christmas.

No sólo las empresas anunciaron grandes despidos en octubre, sino que un mayor número de empresas anunciaron planes de recorte de empleo, dijo Challenger, haciendo un seguimiento de casi 450 planes individuales de recorte de empleo en octubre en comparación con menos de 400 en septiembre.

Cualquier dato económico procedente de fuentes privadas estará en el radar de los inversores, ya que siguen sin publicarse datos oficiales debido al cierre de la Administración estadounidense, que ya ha alcanzado su mayor duración histórica.