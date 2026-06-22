Alan Greenspan, largo tiempo presidente de la Fed, falleció a los 100 años

Alan Greenspan, aclamado como el mejor presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) cuando se jubiló en 2006, pero criticado por la grave crisis financiera que se desató apenas dos años después, falleció el lunes a los 100 años, según informó NBC News.

Greenspan, quien estuvo al frente de la Fed desde agosto de 1987 hasta enero de 2006, falleció en su domicilio a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson, según informó la NBC, citando a su esposa, Andrea Mitchell, corresponsal jefe de la cadena en Washington.

Greenspan ejerció una poderosa influencia en la economía estadounidense durante su mandato y supervisó la segunda expansión económica más larga de la historia del país: una década ininterrumpida de crecimiento que se extendió desde marzo de 1991 hasta marzo de 2001.

Su decisión de dejar que la economía siguiera su curso —pese a la presión para subir las tasas de interés ante una amenaza de inflación que nunca se materializó— contribuyó a fomentar años de prosperidad en Estados Unidos y le valió el estatus de "maestro" de la economía.

Aquella época se caracterizó por su visión de futuro al considerar que el aumento de la productividad a mediados de los años 90 mantendría la inflación bajo control.

Su intuición en aquel momento sigue siendo un referente para las autoridades monetarias, y el expresidente de la Fed Jerome Powell la ha citado como ejemplo de cómo el criterio puede, en ocasiones, superar a los modelos técnicos de la economía.

Sin embargo, la perspicacia en materia de política monetaria de este antiguo músico de jazz se puso más tarde en tela de juicio cuando los críticos atacaron sus políticas por alimentar burbujas en los precios de los activos y sentar las bases para la crisis financiera de 2007-2009.

"Creo que la deificación que se produjo justo antes de la crisis financiera nunca fue realmente merecida, y creo que las críticas que recibió tras su salida tampoco fueron del todo merecidas", afirmó Stephen Oliner, antiguo alto cargo de la Fed.

Greenspan, que se enamoró de las matemáticas a raíz de su obsesión por las estadísticas del béisbol, se ganó rápidamente el reconocimiento por su firme respuesta al colapso bursátil del "Lunes Negro" de 1987, apenas dos meses después de asumir el cargo.

También guio a la economía estadounidense a través de la recesión de 1990-1991, el contagio financiero asiático y ruso de 1997-1998, el colapso de la burbuja de las acciones de las puntocom en 2000 y las turbulentas secuelas económicas de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Según su biógrafo Sebastian Mallaby, Greenspan se convirtió en un consumado artífice del poder en Washington, capaz de influir a presidentes y ministros para que tomaran las decisiones que él consideraba más acertadas, a veces sin que ellos se dieran cuenta de quién movía los hilos.

Estallido de la burbuja

En la tan cacareada reunión de la Fed en Jackson Hole de 2005, dos destacados economistas lo calificaron como el mejor banquero central de todos los tiempos.

No obstante, cuando la burbuja inmobiliaria que había crecido durante sus últimos cuatro años en el cargo finalmente estalló, destrozó su reputación, antes impecable, al igual que la economía mundial.

Además de las críticas a su política monetaria, los detractores arremetieron contra Greenspan —un firme defensor de la regulación ligera de los mercados financieros— por una actitud de no intervención que permitió a los bancos realizar apuestas desastrosas en el mercado inmobiliario.

Posteriormente, Greenspan admitió estar "conmocionado" por haberse equivocado al suponer que el interés propio de los banqueros les disuadiría de tomar medidas que pusieran en peligro la supervivencia de sus propias instituciones.

"Aquellos de nosotros que hemos confiado en el interés propio de las entidades crediticias para proteger el patrimonio neto de los accionistas, yo incluido, nos encontramos en un estado de incredulidad y conmoción", declaró ante un comité de la Cámara de Representantes en 2008.

Algunos economistas también creen que Greenspan, que nunca ocultó su afiliación republicana, menoscabó su independencia al respaldar los recortes fiscales de 2001 propuestos por el presidente George W. Bush, aunque también colaboró estrechamente con el demócrata Bill Clinton.

Greenspan, el segundo presidente de la Fed con más años de servicio tras William McChesney Martin, fue nombrado por primera vez por el presidente Ronald Reagan en 1987 y posteriormente reelegido por los presidentes George H. W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.

Tenía 80 años cuando dejó la Fed en 2006, pero se reorientó sin problemas hacia una nueva carrera como consultor y asesor en su propia empresa, Greenspan Associates, donde ofrecía sus análisis sobre la evolución de la economía a cambio de cuantiosos honorarios.

El auge de los años 90

En la Fed, Greenspan se basó en los éxitos de su predecesor, Paul Volcker, quien acabó con la inflación galopante de finales de los años 70 y principios de los 80.

De hecho, en sus últimos años en el banco central, Greenspan dedicó más tiempo a preocuparse por los riesgos de que se afianzara la deflación que por el resurgimiento de una inflación elevada.

A menudo se consideraba a Greenspan la segunda persona más poderosa del país, después del presidente, debido a la capacidad del banco central para influir en la economía mediante cambios en las tasas de interés a corto plazo.

Pensativo, serio y callado, exponía sus opiniones en declaraciones y discursos crípticos que los expertos analizaban sin cesar. En una ocasión advirtió a un grupo de economistas que dedicaba gran parte de su tiempo a preocuparse por no expresarse con demasiada claridad.

"Lo que he aprendido en la Fed es un nuevo lenguaje llamado 'lenguaje de la Fed'. Aprendemos a balbucear con gran incoherencia", dijo.

Era capaz de expresarse de una forma tan indirecta que su esposa afirmó que "simplemente no lo entendí" las primeras veces que él le pidió matrimonio. Fueron pareja durante 12 años antes de casarse en abril de 1997. Era el segundo matrimonio para ambos.

Greenspan afirmó que sus mejores ideas le surgían en la bañera, donde se daba el lujo de disfrutar de baños que a veces duraban dos horas mientras leía informes y redactaba discursos y declaraciones públicas.

La música fue lo primero

Nacido en Nueva York el 6 de marzo de 1926, Greenspan fue el hijo único de Rose y Herbert Greenspan. Sus padres se divorciaron cuando él era pequeño y se crio en un pequeño piso del barrio de Washington Heights, en Nueva York, con su madre y sus abuelos.

La primera pasión de Greenspan fue la música y pasó dos años en la Juilliard School de Nueva York estudiando clarinete. Realizó una breve gira con una banda de swing como saxofonista antes de dedicarse a los estudios de economía en la Universidad de Nueva York.

En su juventud, Greenspan fue amigo y colaborador de Ayn Rand, quien defendía la supremacía de los mercados libres y el afán de lucro en libros como "La rebelión de Atlas" y "El manantial".

Antes de su etapa en la Fed, presidió el Consejo de Asesores Económicos bajo el mandato del presidente Gerald Ford en los años 70. También dirigió durante años una consultora económica llamada Townsend-Greenspan and Co.

Cuando Greenspan sucedió a Volcker, a algunos les preocupaba que no estuviera a la altura de su predecesor, un hombre de carácter firme y aficionado a los puros.

Sin embargo, demostró pronto su valía inyectando liquidez en los mercados financieros para calmar la caída bursátil de octubre de 1987. Su rápida actuación, que hoy se considera un ejemplo de manual sobre cómo gestionar estas crisis, fue reconocida por haber evitado una recesión.