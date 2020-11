La recuperación de la economía mexicana estará asociada a la reapertura de las actividades y a la evolución de la demanda agregada en los sectores que empiecen a restablecer su dinámica, advirtió el Subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel.

El bajo crecimiento que caracteriza a México se remonta a décadas atrás, y aún incidiendo en la velocidad de la recuperación, no puede atribuirse a los eventos de los últimos años, consignó.

En respuesta a la directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Valeria Moy, con quien compartió una conferencia convocada por el Museo Interactivo de la Economía (MIDE) advirtió que el país sufre de un bajo crecimiento estructural donde la mayoría de la población ha permanecido al margen de las pocas ganancias del PIB.

Reconoció que la reducción de la actividad económica que registró México en 2019 otorgó “cierta vulnerabilidad” para recibir el choque de la pandemia, pero sostuvo que los más impactados por la crisis mundial actual, son los más desprotegidos.

“Amplios segmentos de la población que también por décadas, estuvieron excluidos del bajo crecimiento económico que no rebasó el 2 por ciento”.

Crear valor preocupa

Antes de él, la directora del IMCO explicó que en 2018, por primera vez también en décadas, la inversión representó 17.9% del PIB, la proporción más baja desde 1996.

Si bien no había tenido México una tasa de inversión mayor al 20% del PIB, por primera vez bajó de ese nivel en 2018 y alcanzó su peor dato en abril de este año, tras la llegada del Covid-19.

“Si no cambian las condiciones estructurales en la economía, no tendremos una recuperación mayor al 3 por ciento. No estoy hablando del rebote del año entrante, que será de 3% si el Covid-19 nos lo permite”, refirió.

Si queremos crecer más del 2% o 2.5% que usábamos para decir que “había tenido México un crecimiento mediocre, veríamos cambios que aumentarían el PIB potencial, la creación de valor donde nos estamos quedando cortos”.

La experta subrayó que “estamos asumiendo que todo es Covid “pero no creo que todo lo que nos está pasando es causa del Covid-19”.

