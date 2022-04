El Fondo Monetario Internacional (FMI) hace un llamado para diversificar la compra de insumos intermedios en el exterior. Una sugerencia particularmente relevante para los países de América Latina, consignaron.

Al interior de uno de los tres primeros capítulos del World Economic Outlook (WEO por su sigla en inglés), explicaron que relocalizar la producción favorecerá a reducir la volatilidad de la oferta y limitará las vulnerabilidades a un nuevo choque.

Tomaron el caso de los países de América Latina para enfatizar que el 82% de los productos intermedios en la región se surten de fuentes internas.

En el análisis, titulado Global trade and value chains during the pandemic / El comercio mundial y los canales de valor durante la pandemia, esgrimieron que “en un escenario de contracción del 25% de la oferta de mano de obra de un importante proveedor mundial de insumos intermedios, se observa que una mayor sustituibilidad reduce las pérdidas de PIB en aproximadamente 80 por ciento.

En el análisis, centrado en la situación sanitaria, refirieron que los confinamientos selectivos aplicados recientemente en China son un recordatorio de que las restricciones relacionadas con la pandemia aún tienen un impacto que va mucho más allá del país afectado.

Poner fin a la fase aguda de la pandemia es algo que va en beneficio de todos los países incluidos los que tienen las tasas de vacunación más elevadas”, resaltaron.

El capítulo fue lanzado desde Washington, por el economista del FMI, Adil Mohommad.

El documento completo estará disponible el próximo martes 19 de abril. En el mismo estará incluído el capítulo insignia de las perspectivas económicas mundiales y será presentado por primera vez por el nuevo consejero económico del FMI, Pierre Olivier Gourinchas.

