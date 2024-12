Williams Racing acelera en su conquista latinoamericana

Carlos Sainz pasó del rojo al azul. El 9 de diciembre pasado tomó el volante del FW46 de la escudería Williams Racing en una sesión privada durante los test de postemporada en Abu Dhabi. Este fue su primer día de trabajo en el inicio de una nueva época con un equipo que vive un proceso de redefinición.

Williams lleva 27 años sin ganar un campeonato de constructores ni un Mundial de Pilotos. Además, desde el 2020 no consigue sumar más de 28 puntos para regresar a la época dorada en la que fue dominante coronándose nueve veces entre la década de los 80 y 90.

Los pedales de Sainz y Alex Albon (que cumplirá su cuarto año como coequipero) tendrán que sacar a Williams del fondo y además, mantener a los fans de habla hispana enamorados de la escudería, tras el paso del argentino Franco Colapinto y la victoria de Sainz en el Gran Premio de México. Este año, la escudería británica encontró una fortaleza en el continente americano y no la va a desaprovechar.

El Director Comercial, James Bower habló con El Economista desde Gran Bretaña, una semana después que Sainz conquistó los corazones mexicanos vestido aún con el rojo de Ferrari.

“Con Carlos, ganador en México, queremos hacer algo más grande con los fans los siguiente años. Estamos entusiasmados, se conecta bien con los fans en la región, habla español. Queremos estar con nuestra marca en el mercado de la región a través de los meses y no solo en temporada de Fórmula 1. Es por eso que hablamos con varias marcas en la región”, expresó.

Carlos tiene un contrato hasta la temporada 2028, aunque con cláusulas. El Director del equipo desde el 2023 James P. Vowles sabe que el nuevo fichaje es una decisión soberbia: “Para 2025, creo que tenemos la mejor alineación de pilotos de la parrilla", dijo en el Podcast ‘Beyond the Grid James Vowles: on the right track with Albon and + Sainz’” donde detalla sobre el proceso de redefinición en la identidad de Williams.

En este proceso, la escudería capitalizó la sensación por Colapinto en Latinoamérica para firmar con Mercado Libre, una de las empresas más valiosas en la región.

DATOS SOBRE EL PERFIL DEL FAN:

Williams cuenta con el apoyo del 57% de los fans de la F1 en LATAM, según datos de Nielsen.

La participación de LATAM en la audiencia social de Williams ha aumentado del 18 % al 26 % desde 2023.

Brasil, México y Argentina se encuentran dentro de nuestros 5 principales mercados sociales (junto con Reino Unido y Estados Unidos).

México es el quinto país con el mayor número de seguidores sociales de Williams.

FUENTE: Datos exclusivos proporcionados por Williams Racing.