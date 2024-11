Spodeal Group: la reinvención del Cruz Azul

Cruz Azul muestra una postura diferente. En lo deportivo, el liderato del Apertura 2024 le hizo sentir los beneficios de la reingeniería deportiva. Ahora, viene la parte del negocio, la que puede sostener al club cuando el fútbol no logra las metas en una temporada.

La columna financiera del club es la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L. o Cementos Cruz Azul. Es una tradición, la razón de su origen, pero el club quiere diversificar sus ingresos y reducir el desembolso que hace la empresa propietaria.

A nueve títulos de Liga MX desde su creación como equipo profesional, pone en manos de especialistas de negocios el nuevo plan que regirá al club. Spodeal Group tiene esta tarea.

Jordi Camps, actual consejero delegado y socio de la consultora con base en España, charló con El Economista sobre la estrategia que aterrizarán en Cruz Azul y las características del mercado del fútbol mexicano. Un mundo diferente al trabajo que ejercieron con el Inter Miami FC de la MLS. Con el Inter crearon un legado y un futuro autosostenible, con el Azul deben crear la estructura que permita reinvertir la tradición, popularidad y los resultados deportivos.

“Se veía al club como una plataforma de comunicación y no tenía la necesidad de vender otros activos porque la Cooperativa utilizaba al grupo para comunicarse. Cuando un club quiere profesionalizarse no se pueden tener solo tres patrocinadores, si no socios que ayuden con contraprestaciones y en el negocio, conectar con los fans, hay muchas formas de tener socios que te acompañen al viaje con intercambio.

Comparado con otros clubes de México, Cruz Azul está lejos del número de patrocinadores que tienen los otros. La media está en 15 y el equipo está en 5 o 6. Les tenemos que contar a los socios el plan estratégico del club, tener las mejores alianzas”.