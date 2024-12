NFL ya tiene media lista de invitados a playoffs

La NFL ya tiene definida media lista de invitados a los playoffs de la temporada 2024, que se disputarán a partir del 11 de enero y cerrarán con el Super Bowl 59 el 9 de febrero.

Los vigentes campeones del Super Bowl, Kansas City Chiefs, así como Detroit Lions, Philadelphia Eagles y Buffalo Bills ya tenían su boleto reservado, pero tras el cierre de la reciente Semana 15, se agregaron Minnesota Vikings, Pittsburgh Steelers y Houston Texans.

Esto quiere decir que ya hay siete plazas ocupadas de un total de 14 disponibles, recordando que en el formato actual de postemporada participan seis clubes de cada conferencia (Americana y Nacional) en la Ronda de Comodines, mientras que los mejores (también de cada conferencia) se instalan directamente en las Series Divisionales.

Minnesota Vikings enfrentó a Chicago Bears, equipo ya eliminado, en la Semana 15. Sin embargo, garantizó su pase por lo menos a la Ronda de Comodines antes de ese enfrentamiento de Monday Night, con la derrota de Seattle Seahawks 13-30 ante Green Bay Packers el domingo.

El sexto boleto fue para Pittsburgh Steelers. A pesar de que perdieron 13-24 en su visita a Philadelphia Eagles el domingo, se mantienen en el liderato de la división Norte de la Conferencia Americana (AFC) y tienen ventaja en el desempate directo de esa posición contra Baltimore Ravens.

Houston Texans, por su parte, venció 20-12 a Miami Dolphins y con eso aseguró no sólo su pase a postemporada, sino también el título de la división Sur de la AFC por encima de Indiannapolis Colts, Jacksonville Jaguars y Tennessee Titans.

Otros equipos que aseguraron título divisional después de la Semana 15 fueron los Chiefs y Bills. El equipo de Kansas pasó por encima de Cleveland Browns por 7-21 y con ello consumó la victoria divisional número 17 de su historia; los de Buffalo derrotaron 48-42 a Detroit Lions y ganaron el Este de la AFC, siendo su victoria divisional número 15.

Aún restan tres semanas de competencia en la fase regular de la NFL, donde se definirán los siete boletos restantes a playoffs entre 23 equipos que aún conservan esperanzas matemáticas, algunos de ellos, muy mínimas.

Dallas Cowboys, San Francisco 49ers y Cincinnati Bengals son algunos de los que todavía están esperanzados en obtener un boleto a la Ronda de Comodines, a pesar de sus rendimientos a la baja. Por otra parte, hay nueve equipos que ya no aspiran a nada dentro de los partidos hasta la Semana 18 de fase regular.

En el caso de la Conferencia Americana los eliminados son New York Jets, Cleveland Browns, Jacksonville Jaguars, Tennessee Titans, New England Patriots y Las Vegas Raiders, mientras que por la Conferencia Nacional los eliminados son Chicago Bears, Carolina Panthers y New York Giants

La postemporada 2024 de la NFL comenzará del 11 al 13 de enero con los duelos de Ronda de Comodines. Luego vendrán las Series Divisionales del 18 al 19 del mismo mes y el Campeonato de Conferencia (tanto Americana como Nacional) será el 26.

Esto dará paso a los contendientes de la edición 59 del Super Bowl, que se celebrará el 9 de febrero en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, con capacidad para más de 70,000 espectadores.

Una de las noticias negativas de la Semana 15 fue la lesión del quarterback de Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, quien sufrió un esguince de tobillo en el partido contra los Browns y ahora tiene pronóstico reservado para lo que resta de la temporada.

Sin embargo, no parece algo de mayor peligro. De hecho, en los playoffs de hace dos temporadas jugó con una lesión de tobillo por el título de la Conferencia Americana contra Cincinnati Bengals y después ante Philadelphia Eagles por el Super Bowl 57.