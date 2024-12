Martín Demichelis: Sé manejar mi equipo, lo demás no depende de mí

Rayados se presenta en una final después de cinco años y esa presión deportiva está bajo control del técnico argentino, Martín Demichelis, que expresó que el América es gran rival y tienen el poder para enfrentarlos.

“No tengo un pasado en la liga, pero experimento mi primera final. Llegamos merecidamente. Sabemos qué es el América y los sistemas que utilizan en cada campaña. Lo importante es cómo llegamos a la liguilla. Sé cómo es mi equipo, lo que está a mi alcance, lo demás no depende de mi”.

América viene de derrotar a La Máquina que quedó malherida por las decisiones arbitrales, mientras que Monterrey eliminó a Pumas con goleada global 3-6.

"Muy preparado para encarar los dos partidos contra el equipo más grande del futbol mexicano, bicampeón, el profe André Jardine, que ha llegado a tres finales, con un plantel que supo sacar dos situaciones muy difíciles como echar al Toluca y eliminar a Cruz Azul, ambos con ventaja deportiva, vamos a ver dos partidos muy lindos".

Demichelis no considera que el cambio de sede (del estadio Olímpico Universitario al Cuauhtémoc) en la ida represente una ventaja o desventaja.

“Son finales, no hay ventaja ni desventaja. No creo que haya un jugador que no quiera salir a jugar los partidos. En caso de igualdad, tendremos la posibilidad de tener más tiempo en la final con el apoyo de la gente. En principio es 90 y 90, no hay ventaja. Para nosotros es hermoso, si lo escribíamos antes de empezar, lo queríamos así, primero es el partido de mañana y cerrar en casa”, sentenció.

Rayados quedó quinto en la clasificación del Apertura 2024, con 31 puntos y por ello, se espera que demuestren mejor nivel que el América, que avanzaron a la final desde el play-in con 27 unidades.

“Fuimos de menor a mayor, hicimos un buen partido en Tijuana, jugamos nuestro primer partido de local y terminamos perdiendo con Toluca; fuimos irregulares, tal vez por mi inexperiencia de la Liga, buscamos un equilibrio, cambio de sistema, nombres, empezamos a crecer mucho en un amistoso contra Tigres, lo hicimos muy bien, lo repetimos con la Liga, con el mismo rival y si bien volvimos a perder, antes de la Liguilla se veían largas semanas y lo que buscábamos, lo dije, lo importante es cómo llegamos a la Liguilla, por eso estamos acá”.

Germán Berterame, el goleador de la Liguilla (con cuatro goles) y Rayado desde hace dos años y medio, dijo:

"Creo que son equipos grandes, tanto nuestra institución como el América, creo que siempre hay que tenerle respeto en el sentido de que son clubes que siempre van a estar ahí arriba y es una Final y hay que disfrutarla y dar lo máximo", expresó el argentino naturalizado.