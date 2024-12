Asesor de Alpine mantiene puerta abierta a pilotos

Flavio Briatore actual asesor en Alpine indicó las metas que tiene con Alpine en el Mundial de F1. El italiano desea que la escudería francesa emule los éxitos que consiguió cuando fue Director Deportivo de Benetton y Renault.

"Queremos quedar quintos por delante de Aston Martin en 2025, podios en 2026, luchar por victorias, y en 2027 batallar por el título".

En el Mundial de Constructores del 2024 finalizaron en sexto lugar (65 puntos) gracias al inesperado doble podio en el Gran Premio de Sao Paulo. En la clasificación de pilotos Pierre Gasly quedó décimo (42 puntos) y Esteban Ocon en el sitio 14 (con 23 pts). Ocon no continuará con Alpine tras la decisión de no renovar su contrato, noticia anunciada en junio pasado. Esto lo llevó a unirse al equipo Haas. Sergio Pérez podría representar una mejor opción al haber terminado en octavo sitio (152) y fue subcampeón de F1 en el 2023. Mientras tanto, Alpine sumó a sus filas al australiano de 21 años Jack Doohan.

Flavio ha advertido que no le temblará el pulso a la hora de tomar decisiones en la alineación: "Lo único seguro es la muerte. Comenzamos la temporada con Pierre Gasly y Jack Doohan. Después, ya se verá durante la temporada. Tengo que poner al equipo en situación de alcanzar resultados. Los pilotos son los encargados de culminar el trabajo de cerca de un millar de personas que están detrás suyo. Todos estos trabajan sólo para dos personas. Si un piloto no aporta resultados, no progresa, será reemplazado. A día de hoy, nuestros objetivos son claros: hacerlo siempre mejor. En 2024, terminamos sextos. No sólo hemos corregido ya algunos errores durante 2024, sino que ya hemos desarrollado el monoplaza para 2025. Hemos mejorado el coche en casi medio segundo por vuelta”.