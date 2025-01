América, con cancha comercial inmutable

Aunque América no tenga un estadio fijo para jugar como local, su cancha comercial es inmutable desde hace años: sólida, cotizada entre patrocinadores y con largo alcance.

Una prueba de ello es que quien guste mostrar su marca en el pecho del jersey americanista, ese que portan jugadores como Henry Martín y Álvaro Fidalgo, tendrá que desembolsar alrededor de 70 millones de pesos por año.

Sin embargo, esta fortaleza ya estaba establecida en la institución desde antes de convertirse en el primer tricampeón en la historia de los torneos cortos de México, ganando los torneos Apertura 2023, Clausura 2024 y el reciente Apertura 2024.

“América se ha vendido por lo que construye y la afición que tiene, no tanto por sus tres campeonatos. Sí se posiciona como uno de los mejores equipos de la Liga MX en la historia, pero esto no es recientemente proporcional con su ‘boom’ comercial”, analiza para El Economista, Javier Balseca, especialista en marketing y patrocinios deportivos.

Con experiencia en negociaciones con clubes de la propia Liga MX y otras entidades deportivas de renombre como NFL y MLS, Balseca enfatiza que no ha notado una explosión comercial en América después del tricampeonato, pero sí una manera inteligente de reforzar las estrategias que ha mantenido desde años anteriores.

“Lo que ha hecho ahora es fortalecer su base de aficionados y arraigar más el americanismo. Le voy más a esa parte de crecimiento del fan y de fortalecimiento que a la suma de marcas, porque ese tema ya lo traía, no está directamente ligado con el tricampeonato”.

Un total de 17 marcas aparecen como patrocinadores en el sitio web oficial del América, aunque sólo cinco en un nivel más alto: Nike, Caliente, AT&T, Corona y GNP.

Otras, de las que aparecen con los logotipos en menor tamaño, se fueron sumando durante el tricampeonato, como Ego en febrero de 2024 y Silka en septiembre de ese mismo año.

“América cotiza en la Bolsa (Mexicana de Valores), es tricampeón y tiene miles de fans a nivel nacional e internacional, ese es un background fuerte en la parte de crecimiento de marca”, subraya el especialista, quien destaca que el costo mínimo para entrar como patrocinador al club en la actualidad oscila entre los 10 y 12 millones de pesos al año.

Esos valores hacen difícil que cualquier marca decida ser patrocinador del equipo. De hecho, su playera de juego es una de las más limpias en la Liga MX, pues alrededor del escudo (en la parte de enfrente) únicamente se perciben Caliente y Nike.

Contra la ausencia de casa

América sabe capitalizar lo que tiene y explorar nuevas opciones, destaca Javier Balseca, sobre todo con el tema de no tener un estadio fijo desde hace seis meses, cuando dejaron el estadio Azteca por las remodelaciones rumbo al Mundial 2026.

América jugó todo el torneo Apertura 2024 fuera del Azteca: de 11 partidos posibles como local, entre fase regular y Liguilla, nueve fueron en Ciudad de los Deportes, alternando con Cruz Azul y Atlante, y dos más en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

El movimiento a Puebla no fue malo. La asistencia para un partido de fase regular contra Pachuca, en Jornada 16 del torneo pasado, fue de 40,814 aficionados, que representan el 85% de la capacidad total para el inmueble de la Angelópolis.

Por el contrario, el partido de mayor convocatoria en Ciudad de los Deportes el semestre pasado, la semifinal de ida contra Cruz Azul (en la que América fungió como local administrativo), registró 29,401, alrededor de un 30% menos de los que cabrían en un lleno en el estadio Cuauhtémoc.

“Con toda la historia que ha construido América, para bien o para mal, cuando viaja contra cualquier equipo de provincia, llena estadios. Lo que representa a nivel deporte en México es fuerte, entonces, vende afluencia donde sea que se presente. Andar de aquí para allá le beneficia porque cada plaza a donde va es plaza que va a llenar”.

La complicación, describe el especialista, está en que no hay un aprovechamiento al 100% de los temas comerciales que se pactan con los patrocinadores.

“En la parte comercial viene una complicación muy fuerte que vimos el fin de semana en el juego de Cruz Azul como local en CU, por ejemplo. Uno de los acuerdos que hacen las marcas al pagar millones de pesos al año es que tienen que estar fijas en el estadio, porque se está pagando la visibilidad. Esa parte es la que se dificulta, porque en Ciudad de los Deportes no hay explanada privada como en el estadio Azteca para llevar a cabo activaciones. Afuera no se tiene presencia de marca, es una de las cosas complicadas que a nivel comercial puede afectar a las marcas que se sumen como patrocinadores”.

Una vía que América puede aprovechar para compensar esa situación con los patrocinadores, infiere Balseca, es a través del reciente acuerdo compartido de derechos de transmisión por redes sociales que pactó TUDN con el ex futbolista Miguel Layún.

El excapitán del América reveló dicha transacción durante el primer fin de semana de actividades del torneo Clausura 2025 de Liga MX, especificando que los partidos de local del América serán transmitidos de manera gratuita a través de Twitch y Facebook en su cuenta personal (@lavytime) y de la cuenta de TUDN en YouTube y Tiktok.

“América lo ha hecho muy bien, con los tres campeonatos, ha fortalecido su base de aficionados, porque hace un par de años, a pesar de ser un equipo con merchandising y trabajo digital, tenía un poco desconectado al mundo joven. Ahorita, con los tres campeonatos y este acuerdo (con Layún) logró volver a jalar a los fans a un engagement mejor en la parte digital”.

El especialista prevé que algunos patrocinadores del equipo se promuevan a través de las transmisiones de redes sociales, aunque detrás de todo observa una expectativa de negocio mayor.

“Ahora el modelo consiste en que, si ya tienes una plataforma, como en este caso la de Layún, se trata de, además de transmitir juegos, pasar contenido en busca de engagement. Algunos ejemplos son la MLS con Apple TV y la NFL con Netflix, mostrando series, entrenamientos u otros contenidos.

“Si eso se capitaliza en México, no creo que América tenga que hacer más en el tema comercial, porque ya lo está haciendo. No es casualidad que Miguel Layún haya firmado este acuerdo después del tricampeonato y sin tener estadio, es por algunas razones que no se dan a conocer pero que se entienden”.