Tania Morales, la capitana de Chivas femenil le ha dedicado su vida al futbol y en su carrera no concibe otra forma de negocio o proyecto, que no esté involucrado con el deporte que ama. Esa pasión la ha llevado a dar herramientas y motivación a otras jóvenes a través de la academia que lleva su nombre. La inauguró en agosto de 2019 y actualmente cuenta con cerca de 45 jóvenes con edades y categorías que van de los seis a los 24 años.

—Tu academia tiene como principal objetivo fomentar valores a las jóvenes futbolistas ¿Pero tiene también miras al profesionalismo?

“Desde luego, uno de los objetivos serían encaminar a las niñas, que tengan una puerta más sencilla para llegar a la liga, definitivamente sería una de las ideas, pero sería un objetivo más a largo plazo, ya tengo muchas niñas, tengo dos niñas de 6 años y para mí este centro de formación es un medio para formar seres humanos. Si formas buenas personas por ende tendrás buenos deportistas y buenos futbolistas".

—¿Quién es tu mano derecha en la operación del centro de formación Tania Morales?

“Mi entrenadora (Regina Camacho). Si te soy sincera, estoy haciendo de todo, pero cuando no estoy yo, ella es la entrenadora a quien tengo al frente, de hecho estaba apunto de integrar a una más pero se vino encima la contingencia, ya eran muchas niñas para una sola a pesar de que están divididas en grupos, pero yo he tenido que hacer de contadora, entrenadora, administradora”

—¿Quién te ha ayudado con el tema del presupuesto?

“Nadie. La inversión inicial fue de mi bolsillo, los pocos ahorros que tenía ahí están puestos y después la gente, los primeros meses no me cobraron renta de las canchas y de alguna manera tuve ahí la oportunidad de iniciar de esa forma”.

—¿Cuánto presupuesto se requiere para iniciar un proyecto como este?

“La inauguración fue bastante agradable y ahí también me gasté una lana, pero puedes iniciar desde cero. El gasto más fuerte sería la compra del material, ahí en algo muy básico o muy sencillo serían unos 15,000 o 20,000 pesos. En la renta de las canchas me fue muy bien, me tocó con personas bastante accesibles y a grandes rasgos una idea general para iniciar muy básico eso sería”.

—¿Consideras que el éxito de la academia es en gran parte porque lleva tu nombre?

“No ha sido sencillo. Definitivamente influye el nombre y hay que aprovechar y sacarle jugo a esa parte. La verdad es que mi ubicación no es la mejor, estoy lejos de la ciudad y lo céntrico. Las niñas están contentas porque siempre que puedo trato de estar ahí, mínimo dos veces por semana y no sólo las niñas, los papás se dan cuenta que más allá del futbol es una formación integral. He tratado de llevar pláticas de nutriólogos, tuve una psicóloga también. Es también la calidad de los entrenamientos y la calidad humana que le ponemos al trabajo”.

—¿Cómo tu carrera como deportista profesional te permite estar al frente de una academia?

“No ha sido sencillo, tanto las actividades como el equipo pueden variar, no se dan siempre en un horario fijo, de pronto esa es la complicación pero he tratado de estar dos veces por semana y en ese ratito tratar de atender todos los pendientes. Es un esfuerzo extra y el amor que le pones a las cosas al final te da una satisfacción personal importante, entonces es encontrar los espacios todas las semanas en ese sentido. Las competencias del equipo son diferentes entonces ir acoplándote, encontrando los horarios para tratar de atenderlas”.

Tania es la más experimentada de las Chivas femenil y entrenó con Leonas Negras de la Universidad de Guadalajara antes de que se conformara el patronato de Leones Negros (hace 4 años), su padre también jugó para el club. La jugadora considera que la desaparición de la categoría de Ascenso fue un golpe duro al desarrollo del futbol mexicano.

“Como futbolistas nos toca seguir luchando desde nuestra trinchera y dentro de nuestras posibilidades por el desarrollo del futbol mexicano y no sólo por los que están ahora sino por los que vienen después”.

La capitana de Chivas ha expresado abiertamente su deseo de continuar ligada al futbol, tras su retiro como deportista, cuenta con el título en dirección técnica y en el momento que lo desee puede ejercer el puesto.

Trayectoria Tania Morales:

• Copa del Mundo sub-20 en 2006

• Juegos Panamericanos de 2007 con la selección mayor

• Copa Oro de la Concacaf 2010

• 2017, campeona de la primer edición de la Liga MX Femenil

• 2019, inauguró el Centro de Formación Tania Morales

