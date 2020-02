Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no magnifica los resultados del reporte realizado por la auditoría del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el que señala comprobaciones irregulares de recursos otorgados a entrenadores y federaciones deportivas, que fueron desviados del patrimonio del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) por más de 50.8 millones de pesos.

“No hay nada que decir, porque son observaciones, no hay juicio ni hechos. La investigación sigue abierta. Las observaciones existen, pero no hay ninguna sentencia al respecto, no se puede dar por hecho. Es puro mitote, de la SFP no me ha llegado ninguna sentencia, ni aviso”, dijo Guevara al Heraldo de México.

En el informe de la Auditoría realizada al Fodepar se determinaron 22 observaciones, de las cuales seis están pendientes. En ellas también se detectaron desapegos normativos en la designación de técnicos responsables de la Conade y de entrenadores deportivos.

“De la SFP no hemos recibido ninguna observación, ni en sesiones del fideicomiso Fodepar ha mencionado la SFP que hay anomalías, al contrario, hemos recibido más felicitaciones que anomalías, porque hemos ido cubriendo todas las irregularidades”, agregó la exvelocista olímpica al Heraldo.

Una investigación realizada por la revista Proceso en junio del 2019 señaló que la revisión que se hizo a la Subdirección de Calidad para el Deporte de la Conade reveló que el dinero del Fodepar fue comprobado con documentación “alterada, apócrifa y carente de validez fiscal”.

Los recursos públicos fueron triangulados mediante empresas que facturaron a sobreprecio la realización de eventos deportivos. Ese mismo mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó públicamente que la SFP auditara al Fodepar.

“Voy a pedirle a la secretaria de la Función Pública que acuda de inmediato y que demos a conocer el resultado de la investigación aquí mismo, esto es muy importante, todo lo que tenga que ver con corrupción denunciarlo”, señaló AMLO.

Los funcionarios de la Conade que fueron fiscalizados tuvieron hasta diciembre para solventar las seis observaciones que los auditores les hicieron y no aclararon las cuentas.

La semana pasada, Guevara se presentó en la conferencia de presentación del entrenador de la Selección Mexicana de Basquetbol, Sergio Molina. En ella, defendió la legitimidad de la presidenta de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol, Xóchitl Lagarda, quien enfrenta la crisis por la suspensión impuesta por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

Asimismo, aseguró presupuesto para los atletas rumbo a Tokio 2020, luego de criticar el apoyo de 20,000 pesos mensuales que 22 empresas darán o apadrinarán durante un periodo de 10 meses.

“Por parte de la Conade, el presupuesto y el apoyo están garantizados”.

[email protected]