Durante su primera reunión virtual, la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados acordó solicitar la comparecencia de la directora general de la Conade, Ana Gabriela Guevara, a fin de que informe sobre presuntas irregularidades en el ejercicio del Presupuesto 2019 asignado a la dependencia.

Los diputados integrantes del grupo de trabajo explicaron que le requerirán a Guevara que aclare lo que ha realizado para solventar las observaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y cómo reorientará los recursos que se tenían proyectados para los Juegos Olímpicos convencionales y Paralímpicos, que fueron aplazados a causa de la contingencia sanitaria.

Presidente de la Comision de Deporte, Ernesto Vargas de Encuentro Social, subrayó que la solicitud se ha realizado varias veces, sin embargo, la titular no ha atendido al llamado.

“La intención de la Comisión es escucharla, que comparezca, no ante nosotros, sino ante la ciudadanía, sobre los señalamientos de la SFP respecto de las denuncias debido a posibles desvíos de recursos por más de 50 millones de pesos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) en la compra de materiales deportivos, lo que no ha podido aclarar porque las comprobaciones se realizaron por medio de empresas fantasma y documentación apócrifa”, señaló.

En febrero de este año, Guevara cuestionada al respecto respondió: “No puedo dar una respuesta ante el mitote. No hay, hoy, una solución de la SFP, sólo son observaciones y no ha emitido una resolución. Todo lo que se ha dicho es un mitote. ¿Qué puedo decir?, pues que no va a proceder”.

El mismo mes Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP informó que inició una investigación para esclarecer 22 observaciones, resultado de siete auditorías hechas a la Conade y al Fodepary aseguró que si se asignan responsabilidades “procederemos de inmediato”.

La Comisión detalló que las observaciones de la dependencia federal solo abarcaron la mitad del año pasado, en las cuales también se encontró que en el Capítulo 3000 del presupuesto, que se refiere a la contratación de personal bajo el régimen de prestadores de servicios, a la Conade el año pasado se le etiquetaron 70 millones de pesos para más de 300 puestos; no obstante, se ubicaron 70 plazas irregulares.

De acuerdo a un reportaje publicado por la Revista Proceso la partida se utilizó para contratar a personal que solo hacía acto de presencia en las oficinas, cobrando hasta 35,000 y 41, 000 pesos.

Por su parte, el diputado Alan Falomir de Movimiento Ciudadano, pidió continuar con los procesos para concretar la reunión con la directora general, con el objetivo de que explique los supuestos actos de corrupción y agregó que la Cámara de Diputados está obligada a vigilar la ejecución de los recursos públicos.

El diputado Erik Morales de Morena enfatizó que es necesaria la presencia de la directora de Conade, para que informe sobre sus acciones durante 2019 y los criterios que se tomaron para apoyar o no a ciertos deportistas.

