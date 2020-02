La firma del pronunciamiento de Cero Tolerancia al hostigamiento y acoso sexual en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) trató de una presentación de las intenciones del proyecto, la entrega a los asistentes (entre ellos atletas de alto rendimiento) del Código de Conducta 2019 de la Conade y el Código de Ética de las personas servidoras públicas del gobierno federal, es decir, dos compendios que juntos suman 60 páginas.

Después de los aplausos y fotos con las autoridades, la directora general de la Conade, Ana Gabriela Guevara, respondió preguntas sobre los temas polémicos que envuelven a la institución, entre ellos, los resultados de la auditoría que realizó el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública (SFP), luego de que la titular de la institución, Irma Eréndira Sandoval, habló sobre las irregularidades que se encontraron en la comisión en siete auditorías realizadas y sobre el daño hecho al patrimonio del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

“No puedo dar una respuesta ante el mitote. Sigue siendo un mitote. No hay, hoy, una solución de la Secretaría de la Función Pública, sólo son observaciones y no ha emitido una resolución. Todo lo que se ha dicho es un mitote. ¿Qué puedo decir?, pues que no va a proceder”.

Además, enfatizó que en el proceso de investigación son 80 millones de pesos y no más de 50 millones el dinero que se dice fue desviado, aun así, recordó el compromiso de su esquema de trabajo desde que llegó al cargo, desde donde “respetará el proceso a seguir en caso de comprobarse corrupción”.

“Está clara la intención de seguir extorsionando y de calumnia, malinformando. No tengo temor, seré paciente para terminar las nueve entradas como dice el presidente. Quieren cantar el último out y apenas vamos en la primera entrada. Qué bueno que hoy más que nunca se ha auditado a la Conade”.

Hace una semana, Lucy Meza, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores, citó a comparecencia a Guevara para explicar las irregularidades financieras detectadas por la SFP, señalando un tiempo de espera.

“Tenemos programado un punto de acuerdo precisamente para la comparecencia de Ana Guevara por este desvío de recursos de 50 millones de pesos. Es la mesa directiva, la que cita a las comparecencias y, en este caso, por el tema que ya tenemos, haríamos lo posible para que fuera esta misma semana”, mencionó la legisladora el pasado 19 de febrero.

“No tengo ningún inconveniente en ir a comparecer, no puedo emitir un juicio cuando el proceso sigue abierto, no hay culpables”, indicó Guevara.

¿Qué es?

Cero Tolerancia al hostigamiento y acoso sexual en Conade

• Pronunciamiento de las autoridades y personas servidoras públicas de la Conade para expresar rechazo hacia cualquier forma de violencia contra las mujeres y niñas.

• Erradicar las prácticas violentas que opacan al servicio público.

• Todo acto será investigado y sancionado por las vías disciplinarias.

• Consiste en un protocolo para la prevención, atención y sanción.

• Conade faculta al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés para implementar acciones de atención y canalización de denuncias.

• Documento elaborado y acordado desde septiembre con las partes de gobierno.

