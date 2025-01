Un sueño no es (necesariamente) un objetivo

Dedico esta columna con mucho cariño a los soñadores incansables. A ellos que cada 1 de enero evocan exactamente el mismo anhelo… desde hace un quinquenio o tal vez desde hace una década.

¿Por qué no han visto realizado su sueño? Bueno, en las empresas, si sólo fuéramos soñadores, no lograríamos concretar un proyecto, un producto, un servicio y ser rentables. ¿Cuál es la diferencia? La ejecución. No pierdan de vista esta palabra de nueve letras a la que volveremos en breve.

Enero es un gran mes. ¡Mucha felicidad y motivación! Es el momento que marca que quedaron atrás los tropiezos o uno que otro fracaso, que empieza un nuevo ciclo, que hay otras 365 oportunidades para hacer mejor las cosas.

Los comienzos siempre son emocionantes, sobre todo, llenos de esperanza y motivación. Tomamos la oportunidad de empezar de cero, hacer borrón y cuenta nueva y llenamos nuestra lista de deseos…

Sin embargo, a medida que avanzan los meses esa euforia generalmente se disipa. Las buenas intenciones se pierden en la vorágine del día a día y los sueños que parecían metas tan claras en enero, poco después se vuelven medio borrosos.

¡No los dejes escapar! La clave es la ejecución. ¿Qué significa? Es traducir tus sueños, tus metas y propósitos en un plan concreto, con acciones, tiempos y una forma de medir cómo vas y qué te falta.

Sin acción, las metas no son más que deseos guardados en un cajón.

Muchas veces el mayor desafío no está en definir lo que queremos sino en dar el primer paso y mantenernos constantes en el camino. Es en la ejecución donde aprendemos, ajustamos y avanzamos, incluso cuando el panorama se complica.

Una estrategia sin acción es como tener un mapa y no moverse: sabemos a dónde queremos llegar, pero nunca avanzamos. Por eso ejecutar no solo significa actuar, sino hacerlo con intención, disciplina y flexibilidad para adaptarnos a los retos que inevitablemente surgirán.

5 acciones clave de la ejecución

Hay seguramente muchos modelos que muestran las mejores maneras para ejecutar con eficacia, pero aquí te dejo algunas acciones que me han servido en el pasado para lograr mis propios objetivos:

» 1. Prioriza y enfócate en lo importante

No intentes hacerlo todo al mismo tiempo. Define tus metas más importantes y concéntrate en una o dos a la vez. Pregúntate: ¿qué acción específica puedo hacer hoy para acercarme a mi meta principal? La clave está en el enfoque, no en la cantidad de tareas.

» 2. Divide las metas en pasos pequeños y manejables

Las grandes metas pueden parecer abrumadoras, pero dividirlas en micro-metas te ayudará a mantenerte motivado. Por ejemplo, si tu objetivo es ahorrar, establece un plan mensual de cuánto destinarás a ello y ajusta tu presupuesto según tus posibilidades. Si es correr, comienza por pequeñas distancias o cortos lapsos.

» 3. Crea un sistema, no solo un objetivo

Más allá de querer alcanzar una meta, construye hábitos diarios que te mantengan en el camino. Si deseas mejorar tu salud, por ejemplo, establece un horario fijo para tus entrenamientos o prepara tus comidas con anticipación. Los sistemas aseguran consistencia.

» 4. Haz revisiones periódicas

Dedica tiempo cada semana o mes para evaluar tu progreso. Pregúntate qué está funcionando, qué no, y ajusta tu plan si es necesario. Estas revisiones te ayudarán a mantenerte enfocado y a celebrar los pequeños avances que te motivarán a seguir.

» 5. Rodéate de personas que te impulsen

Comparte tus metas con personas que te apoyen y te motiven a dar lo mejor de ti. Un compañero de rendición de cuentas o un mentor puede marcar la diferencia cuando te enfrentas a obstáculos o dudas. El apoyo de una comunidad te dará fuerza en los momentos difíciles.

Estas recomendaciones, aplicadas tanto en lo laboral como en lo profesional, con constancia, te permitirán convertir tus metas en logros concretos y empezar el 2025 con la satisfacción de avanzar hacia lo que realmente deseas. ¡Mucho éxito y feliz año!