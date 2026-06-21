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El secreto para hacer un flan napolitano más cremoso está en el baño María (receta)
Leche condensada, leche evaporada, queso crema y vainilla se combinan en esta receta de flan napolitano, cuya textura suave depende de una cocción lenta y del reposo en refrigeración.
El flan napolitano se prepara con ingredientes fáciles de reconocer: huevo, leche condensada, leche evaporada, queso crema, vainilla y azúcar. La lista es breve, pero el resultado cambia por completo según la temperatura, el tiempo de cocción y la manera en que se manipula la mezcla.
La diferencia entre un flan suave y uno demasiado firme no está en añadir más queso crema ni en aumentar la cantidad de leche. Está en cocinarlo lentamente, protegerlo del calor directo y retirarlo del horno antes de que termine de endurecerse.
Para eso sirve el baño María. El molde se coloca dentro de un recipiente con agua caliente, que distribuye el calor de manera gradual y permite que el huevo se cocine sin perder humedad. Después, el reposo en refrigeración termina de darle estructura.
El resultado debe ser firme al cortarse, pero cremoso al probarlo, con una capa de caramelo fluido que cubra cada porción.
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Ingredientes para hacer flan napolitano
Para el caramelo
Para el flan
Estas cantidades funcionan para una flanera o molde redondo de entre 20 y 22 centímetros de diámetro, con capacidad aproximada de litro y medio.
Cómo hacer el caramelo para el flan
Coloca el azúcar en una cacerola o sartén de fondo grueso. Puedes prepararlo directamente o añadir dos cucharadas de agua para facilitar que comience a disolverse.
Calienta a fuego medio y evita revolver constantemente con una cuchara. Lo mejor es mover ligeramente la cacerola conforme el azúcar se derrite para que el color se distribuya de manera uniforme.
El caramelo estará listo cuando alcance un tono ámbar. Debe retirarse del fuego antes de que se vuelva demasiado oscuro, ya que continuará cocinándose durante algunos segundos con el calor de la sartén.
Vierte de inmediato en el fondo del molde y gíralo con cuidado para cubrir la base. No es necesario llevarlo hasta la parte superior de las paredes.
Déjalo reposar mientras preparas la mezcla. Es normal que el caramelo se endurezca al enfriarse: durante la cocción y el reposo volverá a convertirse en una salsa.
El azúcar caliente alcanza temperaturas muy elevadas, por lo que debe manipularse con cuidado y sin tocarlo directamente.
Cómo preparar la mezcla del flan napolitano
Saca el queso crema del refrigerador con anticipación. Utilizarlo a temperatura ambiente permite que se incorpore con mayor facilidad y evita que queden pequeños grumos.
Coloca en la licuadora la leche condensada, la leche evaporada, el queso crema, los huevos, la vainilla y la pizca de sal.
Licúa sólo durante el tiempo necesario para integrar los ingredientes. No conviene mantener la licuadora encendida durante varios minutos, porque esto incorpora demasiado aire y puede modificar la textura final.
Deja reposar la preparación durante unos minutos y pásala por un colador fino. Este paso ayuda a eliminar espuma, restos de clara y cualquier partícula de queso que no se haya disuelto completamente.
Vierte la mezcla sobre el caramelo y golpea muy suavemente el molde contra la mesa para liberar las burbujas de aire.
Cubre bien con papel aluminio. Esto evita que la superficie se reseque y reduce el riesgo de que entren gotas de agua durante la cocción.
Cómo cocinar el flan napolitano a baño María
Precalienta el horno a 160 °C.
Coloca el molde del flan dentro de una charola profunda o un refractario más grande. Añade agua caliente alrededor hasta que alcance aproximadamente la mitad de la altura del molde.
El agua debe estar caliente, pero no en ebullición. Una temperatura demasiado elevada desde el inicio puede acelerar la cocción del huevo y dar como resultado una consistencia más firme de lo deseado.
Lleva con cuidado la charola al horno y cocina entre 60 y 75 minutos. El tiempo exacto dependerá del tamaño y material del molde, así como del funcionamiento de cada horno.
Comienza a revisarlo después de los primeros 55 o 60 minutos. Los bordes deben verse firmes y el centro debe moverse ligeramente cuando se agita el recipiente.
No esperes a que quede completamente rígido dentro del horno. El calor residual continuará cocinándolo y el refrigerador terminará de darle estructura.
Cómo saber si el flan napolitano está listo
La prueba más útil consiste en mover ligeramente el molde. Los bordes deben permanecer estables, mientras que el centro debe temblar suavemente.
También puedes introducir un cuchillo delgado o un palillo cerca del centro. Debe salir húmedo, pero sin mezcla líquida adherida.
Si todavía se observa demasiado fluido, regresa el flan al horno durante periodos de cinco a diez minutos. Conviene revisarlo con frecuencia para evitar que se cocine de más.
El flan recién horneado siempre tendrá una textura más delicada que después de refrigerarse. Por eso no debe desmoldarse ni cortarse en ese momento.
Cómo enfriar el flan correctamente
Retira el molde del baño María con cuidado y déjalo enfriar a temperatura ambiente.
Cuando ya no esté caliente, llévalo al refrigerador durante al menos seis horas. Para obtener una textura más firme y un caramelo mejor integrado, lo recomendable es dejarlo reposar durante toda la noche.
Este tiempo permite que la mezcla se estabilice y que el caramelo se disuelva parcialmente. Al desmoldarlo, el líquido caerá sobre la superficie y cubrirá el postre.
Intentar voltearlo cuando todavía está tibio puede provocar que pierda su forma o se rompa.
Cómo desmoldar el flan napolitano
Pasa un cuchillo delgado alrededor del borde, procurando no cortar demasiado el flan.
Coloca encima un plato amplio y con un borde ligeramente elevado, ya que también recibirá el caramelo. Sostén firmemente el molde y el plato, y voltéalos con un movimiento rápido.
Levanta el molde lentamente. Si el flan no se desprende, colócalo nuevamente en su posición y sumerge la base durante algunos segundos en agua tibia.
Ese calor ayudará a suavizar el caramelo que pueda haberse adherido al fondo. No lo dejes demasiado tiempo, porque la parte exterior del flan podría calentarse y perder firmeza.