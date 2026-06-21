El secreto para hacer un flan napolitano más cremoso está en el baño María (receta)

Ingredientes para hacer flan napolitano

Para el caramelo

¾ de taza de azúcar

2 cucharadas de agua, opcionales

Para el flan

1 lata de leche condensada, de aproximadamente 387 gramos

1 lata de leche evaporada, de aproximadamente 360 mililitros

190 gramos de queso crema

5 huevos

1 cucharada de extracto de vainilla

1 pizca de sal

Estas cantidades funcionan para una flanera o molde redondo de entre 20 y 22 centímetros de diámetro, con capacidad aproximada de litro y medio.

Cómo hacer el caramelo para el flan

Coloca el azúcar en una cacerola o sartén de fondo grueso. Puedes prepararlo directamente o añadir dos cucharadas de agua para facilitar que comience a disolverse.

Calienta a fuego medio y evita revolver constantemente con una cuchara. Lo mejor es mover ligeramente la cacerola conforme el azúcar se derrite para que el color se distribuya de manera uniforme.

El caramelo estará listo cuando alcance un tono ámbar. Debe retirarse del fuego antes de que se vuelva demasiado oscuro, ya que continuará cocinándose durante algunos segundos con el calor de la sartén.

Vierte de inmediato en el fondo del molde y gíralo con cuidado para cubrir la base. No es necesario llevarlo hasta la parte superior de las paredes.

Déjalo reposar mientras preparas la mezcla. Es normal que el caramelo se endurezca al enfriarse: durante la cocción y el reposo volverá a convertirse en una salsa.

El azúcar caliente alcanza temperaturas muy elevadas, por lo que debe manipularse con cuidado y sin tocarlo directamente.

Cómo preparar la mezcla del flan napolitano

Saca el queso crema del refrigerador con anticipación. Utilizarlo a temperatura ambiente permite que se incorpore con mayor facilidad y evita que queden pequeños grumos.

Coloca en la licuadora la leche condensada, la leche evaporada, el queso crema, los huevos, la vainilla y la pizca de sal.

Licúa sólo durante el tiempo necesario para integrar los ingredientes. No conviene mantener la licuadora encendida durante varios minutos, porque esto incorpora demasiado aire y puede modificar la textura final.

Deja reposar la preparación durante unos minutos y pásala por un colador fino. Este paso ayuda a eliminar espuma, restos de clara y cualquier partícula de queso que no se haya disuelto completamente.

Vierte la mezcla sobre el caramelo y golpea muy suavemente el molde contra la mesa para liberar las burbujas de aire.

Cubre bien con papel aluminio. Esto evita que la superficie se reseque y reduce el riesgo de que entren gotas de agua durante la cocción.

Cómo cocinar el flan napolitano a baño María

Precalienta el horno a 160 °C.

Coloca el molde del flan dentro de una charola profunda o un refractario más grande. Añade agua caliente alrededor hasta que alcance aproximadamente la mitad de la altura del molde.

El agua debe estar caliente, pero no en ebullición. Una temperatura demasiado elevada desde el inicio puede acelerar la cocción del huevo y dar como resultado una consistencia más firme de lo deseado.

Lleva con cuidado la charola al horno y cocina entre 60 y 75 minutos. El tiempo exacto dependerá del tamaño y material del molde, así como del funcionamiento de cada horno.

Comienza a revisarlo después de los primeros 55 o 60 minutos. Los bordes deben verse firmes y el centro debe moverse ligeramente cuando se agita el recipiente.

No esperes a que quede completamente rígido dentro del horno. El calor residual continuará cocinándolo y el refrigerador terminará de darle estructura.