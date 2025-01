Sandra Fernández: la sommelier que revolucionó el mundo del vino mexicano

"Un día hace 23 años tuve una añoranza: dedicarme al mundo del vino y cambiar la historia vinícola de mi país", recuerda Sandra Fernández. Esa revelación marcó el inicio de una carrera que hoy la coloca como la sommelier más relevante de México. Con la obtención a finales de noviembre del Women of Mexico Award 2024, un reconocimiento sin precedentes para una sommelier mexicana, Sandra no solo celebra su trayectoria, también la validación de su impacto en una industria que ha ayudado a transformar desde sus cimientos. "Este premio no es solo mío; es un testimonio del camino que hemos recorrido como comunidad y del futuro que estamos construyendo", señala con orgullo.

Desde sus primeros pasos, Sandra tuvo claro que quería profesionalizar un oficio que en el país aún carecía de estructura. Con tres carreras cursadas en administración, gastronomía y hotelería, su meta no era solo destacar como sommelier, sino darle al oficio las bases necesarias para convertirlo en una profesión. "La pasión es un motor que impulsa al ser humano; para mí, es el vehículo que me permite trascender y dejar una huella en mi entorno", afirma.

Un oficio convertido en industria

Sandra ha logrado profesionalizar la sommelleria en México, fusionando conocimientos técnicos con habilidades empresariales. En 2014 fundó SFG Estrategias en Vinos y Destilados, una empresa de consultoría que asesora hoteles y restaurantes en la creación de cartas de vino y programas educativos, fue nombrada por la CANIRAC como la mejor sommelier de México en 2022, es Global Brand Educator en Casa Dragones, es asesora de AMEX, Constellation Brands y Grupo Xcaret. Su capacidad para estructurar y elevar el oficio se originó en su experiencia corporativa. "Transformé un oficio en una industria de emociones. Mi objetivo siempre fue conectar sentidos, cultura y emoción a través del vino", explica.

Entre sus mayores logros destaca la creación de los vinos 3V y 2V de Casa Madero, proyectos que democratizaron el vino mexicano al ofrecer etiquetas accesibles y de alta calidad. "Estos vinos acercaron al público al vino mexicano, permitiendo que más personas se identificaran con él y aprendieran a apreciarlo".

Women of Mexico Award 2024Rosario Servin

De aprendiz a líder internacional

Aunque hoy es un ícono en la industria, su inicio no estuvo libre de incertidumbres. "El primer día de clases de apreciación de vinos pensé que no tenía lo necesario para destacar. Me frustraba no poder identificar aromas como la manzana verde en un Sauvignon Blanc o la frambuesa en un Pinot Noir", admite. Sin embargo, esa experiencia inicial no la detuvo, sino que avivó su determinación de entender y dominar el arte de la cata.

Con más de dos décadas dedicadas a vivir de los aromas y sabores del vino, Sandra no solo disfruta del vino, sino que lo transforma en una experiencia para los demás. "Mi meta siempre ha sido que en México se beba mejor, que la gente agudice sus sentidos y valore el arte que hay detrás de cada copa".

Consejos de Sandra Fernández para destacar como sommelier



Disciplina y ética inquebrantable: "El alcohol es una herramienta peligrosísima. La disciplina y los no negociables son fundamentales. No puedes permitirte un error porque siempre estás bajo escrutinio", señala. Mantener una imagen impecable es esencial para ser tomado en serio en la industria. Formación constante: "El conocimiento no tiene fin. Yo decidí que el 30% de mis ingresos se destinarían a estudiar, ya fuera en clases, viajes o libros. Esa inversión fue clave para construir mi trayectoria". Networking y colaboración: "Nadie llega lejos en solitario. Rodearte de mentores, colegas y una comunidad sólida es crucial para crecer". Construir un nombre con experiencia: "El nombre se hace en la cancha. Antes de querer ser independiente o asesor, trabaja, aprende y construye una reputación sólida. No puedes esperar que te contraten sin un historial que respalde tus habilidades". Inspiración como motor: "Si encuentras algo que te inspire, úsalo como el vehículo para dejar tu huella".

Así, la vida de Sandra Fernández está marcada por una ética inquebrantable. "Mi día a día transita gracias a una herramienta peligrosísima: el alcohol. Por eso, la disciplina y los no negociables son fundamentales en mi vida", asegura.

Reconocimientos que cruzan fronteras

Sandra es la primera mexicana invitada a certificarse por The Court of Master Sommeliers, el organismo más prestigioso en el ramo. Además, representó a México en eventos internacionales, como con una conferencia en la Embajada de México en Washington D.C., donde habló sobre el vino mexicano, el tequila y el mezcal.

El año pasado, con el Women of Mexico Award 2024, Sandra no solo celebra su carrera, sino su papel como líder de una comunidad que ha crecido con ella. "Este premio valida un trabajo de décadas y me motiva a seguir construyendo una industria más fuerte", finaliza.