Daniel Nates llega a Olivea, el restaurante Michelin donde el huerto lo define todo

En Olivea Farm to Table, la experiencia no empieza ni termina en el plato. Lo que ocurre hoy en este proyecto del Valle de Guadalupe se entiende mejor cuando se observa como un sistema donde la tierra, la hospitalidad y la cocina avanzan en la misma dirección.

En esa lectura, la llegada del chef Daniel Nates a su cocina no funciona como un relevo anecdótico ni como una firma puesta sobre un menú, sino como una incorporación que vuelve más visible la profundidad del proyecto: un lugar donde la técnica, el paisaje, la producción agrícola y la visión compartida se articulan todos los días.

Chef Daniel NatesCortesía Olivea

Esa es, quizá, una de las claves para entender a Olivea. Aunque se trata de un proyecto atravesado por una dimensión claramente romántica —porque nace de sueños y de la voluntad de construir un espacio de hospitalidad ligado al territorio—, su operación está anclada a la tierra y a la realidad. No hay aquí una fantasía diseñada solo para complacer al comensal, sino una suma de decisiones concretas, oficios coordinados y trabajo sostenido. Detrás de su prestigio hay un equipo comprometido con el lugar, con la cocina y con la tierra como un sistema vivo.

Galardonado con su inclusión en la Guía Michelin 2024 y ratificado en 2025 con una estrella Michelin y una estrella verde, Olivea es el resultado de un modelo que ha entendido que la alta cocina contemporánea no depende solo del virtuosismo técnico ni de la espectacularidad del servicio.

Fragmentos del huerto de OliveaCortesía Olivea

También exige estructura, lectura del entorno, disciplina agronómica y una cadena de trabajo donde cada parte cumpla su función con precisión. Para desmenuzar el funcionamiento de este ecosistema no basta con mirar el comedor. Hay que entrar al huerto, comprender el modelo de hospitalidad que lo sostiene y observar cómo Daniel Nates ha ensamblado su exigencia técnica con el inventario que el suelo le provee.

La ciencia del huerto: biología y estrés controlado

El motor primario de Olivea es su huerto, un espacio liderado por el agrónomo Miguel Almada. Lejos de ser un jardín decorativo, el terreno funciona como una unidad de producción gestionada por un equipo operativo que incluye a Antonio y Manuel en labores generales, Carlos en el diseño y mantenimiento del sistema de riego, y un especialista adicional dedicado a los árboles frutales.

Al recorrer las parcelas, aparecen de inmediato hileras de girasoles y rosales colocadas en las cabeceras de los cultivos. Ange Díaz, diseñadora y paisajista integral que fundó el proyecto junto a la estratega Adriana Rose, les dio una función agronómica precisa: operar como indicadores biológicos. Almada explica que una plaga siempre ataca primero a las flores debido a sus colores brillantes, particularmente amarillos y blancos. Esos elementos funcionan como un "pararrayos natural"; para el equipo agrícola, resulta más eficiente monitorear el estado de una flor en la cabecera que inspeccionar todo el cultivo, lo que permite detectar y neutralizar enfermedades de manera temprana.

Olivea - Raíces, bulbos, tallos, hojas y acentos marinosCortesía Olivea

El manejo del suelo repudia categóricamente el uso de pesticidas sintéticos. La defensa del cultivo se basa en extractos orgánicos formulados con ajo, chile y neem. A eso se suma el uso de lombricomposta, un recurso que deshace la tierra, la purifica y la inocula con microorganismos benéficos, garantizando un suelo fértil a largo plazo.

Sin embargo, uno de los diferenciadores técnicos más notables del huerto de Olivea está en su filosofía sobre el ciclo vital de la flora. Para obtener ingredientes de alta calidad, el equipo somete a la planta a condiciones específicas de estrés en su etapa final.

"El fruto es como si la planta ya estuviera dando su descendencia... necesitamos que nos den la fruta y en la fruta viene la semilla", detalla Daniel Nates. La técnica consiste en criar plantas robustas y fuertes, pero llevarlas a un punto límite donde, por instinto de supervivencia biológica, concentren toda su energía, azúcares y nutrientes en el fruto.

La comunicación entre esta unidad agrícola y la cocina ocurre con una inmediatez casi quirúrgica. No se almacena merma en cámaras frigoríficas; las cosechas se ejecutan hasta dos veces al día. La lógica es estrictamente funcional: el restaurante recibe una mesa para seis comensales, la cocina calcula los requerimientos exactos de la receta, un cocinero va al huerto, corta el producto y este entra casi de inmediato a los fogones.

El aprovechamiento botánico también es total. Cuando cultivos de ciclo largo tiran la flor —señal de que la planta se acerca a su muerte celular—, el restaurante recolecta esos elementos florales para integrarlos en el emplatado, exprimiendo el rendimiento del suelo al máximo.

El modelo fundacional de Olivea

Nada de esa infraestructura operativa sería viable sin el modelo de negocio cimentado por Ange Díaz y Adriana Rose. Tras décadas de trabajar para terceros, ambas materializaron el objetivo de construir un espacio de hospitalidad donde el entorno dictara las reglas. A partir de esa decisión, definieron que el menú debía cambiar cada 21 días, obligando a que la proteína pasara a un segundo plano y los vegetales asumieran el protagonismo absoluto de la experiencia.

El ecosistema se complementa con un enfoque de hospitalidad integral que incluye el hotel boutique Casa Olivea y el punto de encuentro Olivea Café. A nivel de infraestructura sustentable, el complejo reutiliza aguas grises y aplica técnicas regenerativas bajo el estatuto de que todo lo que no llega a la mesa debe regresar a la tierra.

Adriana y Ange en el huertoCortesía Olivea

Daniel Nates y una cocina que lee el territorio

Con una estructura agrícola y comercial operando de forma consolidada, la cocina de Olivea integró a su actual chef Daniel Nates. Su presencia ayuda a entender el momento actual del proyecto porque su perfil no responde al del cocinero que llega a imponer un recetario ajeno al contexto, sino al de alguien que observa, interpreta y ensambla a partir de lo que el territorio ya ofrece.

Nates ha segmentado su carrera en tres ejes de negocio distintos. En la Ciudad de México opera Fritanguita, un espacio dedicado a la comida callejera poblana, particularmente cemitas, Recio, un negocio de tacos de guisado en la colonia San Miguel Chapultepec, y Olivea, el laboratorio donde ejecuta sus más altos estándares técnicos y que es la cocina que genuinamente "le gusta cocinar".

Sopa de hongos caramelizados, echalot y lías rostizados y piñón.Cortesía Olivea

Su asimilación a la disciplina del Valle de Guadalupe fue casi inmediata. Tras un recorrido de apenas treinta minutos por los surcos del huerto, Nates estructuró mentalmente la totalidad de su primer menú.

Para comprender el trato que Nates le da al producto en Baja California, conviene revisar las bases conceptuales desde las que cocina. Su plato históricamente más laureado es el Quiltamal, una creación que le valió el reconocimiento del San Pellegrino Young Chef. Se trata de un tamal de quelites acompañado de pinole de frijol, hoja de aguacate y salsa de chiles verdes.

El valor del Quiltamal no radica únicamente en su ejecución, sino en su concepto agronómico: la milpa mesoamericana sintetizada en un bocado. Nates no ve a la milpa como una simple parcela, sino como un ecosistema donde la biología opera con una lógica precisa.

El frijol es el encargado de inyectar nitrógeno al suelo, los chiles absorben y retienen la humedad, y la calabaza, al crecer como enredadera, funciona como una barrera que protege a la planta de maíz. Nutricionalmente, el frijol aporta proteína vegetal que el chile ayuda a digerir, mientras que la nixtamalización convierte al maíz en un cereal completo. Esa comprensión de cómo el ser humano interviene para que las plantas coexistan es el molde con el que evalúa cualquier territorio que pisa.

Cangrejo, olivos y huerto. Cangrejo secretaria, helado de aceite de oliva, salicornia en témpura, nabos y rábanos.Cortesía Olivea

Al trasladar su residencia parcial al norte del país, Nates, originario del puerto de Veracruz, se encontró con la inmensidad del Mar de Cortés. Con base en la geografía, destaca que la latitud de Ensenada es equivalente a la de Japón, lo que otorga a las aguas bajacalifornianas una temperatura y salinidad que producen la misma calidad de exportación mundial en conchas y atunes aleta azul.

Sin embargo, su intervención culinaria más representativa en Olivea no se basa en el lujo evidente del producto, sino en la dignificación técnica de lo marginado. El ejemplo más claro es su trabajo con el choro, un mejillón silvestre gigante y de textura carnosa que, históricamente, ha sido repudiado por el consumo local al considerarse un producto “chafa” o de desecho.

Choro, chorizo de kimchi. Mejillón silvestre, chorizo de kimchi, azafrán y kaleCortesía Olivea

La operatividad del restaurante exige que el equipo de cocina salga de su zona de confort: los cocineros deben caminar el monte para recolectar plantas silvestres, ir al huerto para cosechar con sus propias manos y establecer un diálogo directo con los productores y pescadores locales.

Esta filosofía trasciende la receta y se convierte en una política de logística operativa. Así, el éxito de Olivea Farm to Table no reside en magia, sino en el oficio. Para Daniel Nates, el acto de comer es una de las transferencias de energía más íntimas; su meta es replicar en sus comensales la memoria a largo plazo que él mismo experimentó hace una década durante un menú de 16 tiempos y cuatro horas en Boragó, en Chile.

Poliito de leche asado, leche quemada y chirivía.Adriana Rose

En Olivea, ese aprendizaje ocurre todos los días. Entre flores que vigilan las plagas, agua que se reutiliza y la fermentación de una col sobrante, el restaurante demuestra que la excelencia gastronómica es, fundamentalmente, la administración inteligente y ética de la tierra.