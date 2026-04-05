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Cómo hacer huevos de Pascua de chocolate y por qué se regalan en Domingo de Resurrección

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Los huevos de Pascua de chocolate no son solo un dulce de temporada: detrás de ellos hay una historia ligada al fin de la Cuaresma, al símbolo de la vida nueva y a una costumbre que encontró en el chocolate su forma más popular.

Miriam Lira

Hay tradiciones que sobreviven porque se adaptan sin perder del todo su significado. El huevo de Pascua es una de ellas. Hoy aparece envuelto en papel brillante, relleno de confites o alineado en aparadores de pastelería, pero su origen es mucho más antiguo que la industria del chocolate. 

Antes de convertirse en un regalo dulce, el huevo ya era una figura de peso dentro de las celebraciones de Pascua: un emblema de renacimiento, fertilidad y vida nueva que, con el tiempo, la tradición cristiana incorporó al sentido del Domingo de Resurrección.

En el calendario litúrgico, la Pascua marca el momento central del cristianismo: la resurrección de Cristo. En la vida cotidiana, esa idea de renovación encontró distintos símbolos capaces de traducirla a los hábitos domésticos. 

El huevo fue uno de los más duraderos porque, incluso antes de cualquier lectura religiosa, ya representaba nacimiento y continuidad. Por eso terminó asociado al fin de la Cuaresma, un periodo que durante siglos implicó restricciones alimentarias más severas, entre ellas el consumo de huevos en varias regiones europeas

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Del ayuno a la celebración

Durante la Cuaresma, muchas familias guardaban los huevos que no se consumían y los reservaban para la Pascua. Cuando llegaba el Domingo de Resurrección, esos huevos reaparecían en la mesa como un alimento permitido y como un gesto festivo. Poco a poco comenzaron a decorarse, pintarse y regalarse. En algunos lugares se teñían con pigmentos naturales; en otros se vaciaban y se ornamentaban. Lo esencial era el sentido del obsequio: entregar un símbolo de vida renovada al terminar el tiempo de recogimiento.

Con el paso de los siglos, la tradición cambió de material, pero no de intención. En el siglo XIX, cuando la chocolatería europea perfeccionó sus técnicas de moldeado, los huevos comenzaron a fabricarse en chocolate. La sustitución fue lógica: el cacao permitía crear un objeto festivo, atractivo y comestible que conservaba la forma original del símbolo.

Así, el huevo de Pascua pasó del gallinero a la confitería sin perder del todo su carga simbólica.  

El Economista

Receta fácil de huevos de Pascua de chocolate

Ingredientes

300 gramos de chocolate semiamargo, con leche o una mezcla de ambos

1 cucharadita de aceite de coco o manteca de cacao, opcional

Confites, mini malvaviscos, almendras picadas o chocolates pequeños para rellenar, opcional

Chocolate blanco derretido, cocoa, coco rallado o chispas para decorar, opcional

Utensilios

Molde para medio huevo de Pascua

Tazón resistente al calor

Cacerola para baño María o microondas

Espátula, cuchara o brocha de cocina

Charola o plato para refrigerar 

Paso a paso

  1. Pica el chocolate en trozos pequeños para que se derrita de forma uniforme. 
  2. Fúndelo a baño María, cuidando que el recipiente no toque directamente el agua, o en microondas en intervalos de 20 segundos, moviendo entre cada pausa. 
  3. Si decides usar aceite de coco o manteca de cacao, agrégalo cuando el chocolate ya esté fundido para darle un poco más de brillo y fluidez.
  4. Una vez derretido, cubre el interior del molde con una capa de chocolate usando una cuchara o una brocha. 
  5. Lleva al refrigerador entre 10 y 15 minutos, hasta que la capa se endurezca. 
  6. Repite el proceso con una segunda capa. Si quieres un cascarón más resistente, añade una tercera capa ligera en los bordes, que suelen ser la parte más frágil.
  7. Cuando el chocolate esté bien firme, desmolda con cuidado. Si quieres hacer huevos rellenos, coloca dentro confites, almendras o pequeños chocolates. 
  8. Para unir las dos mitades, calienta apenas una sartén o un plato liso, pasa cada borde un segundo para fundirlo levemente y junta ambas partes. 
  9. Presiona con suavidad hasta sellar.
  10. Decora al gusto. Puedes dejar el huevo liso si buscas un acabado más sobrio, o añadir líneas de chocolate blanco, cocoa espolvoreada, coco rallado o algunas chispas. 
  11. Después, refrigera unos minutos más para que conserve la forma.

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Miriam Lira

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

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