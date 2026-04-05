Cómo hacer huevos de Pascua de chocolate y por qué se regalan en Domingo de Resurrección

Hay tradiciones que sobreviven porque se adaptan sin perder del todo su significado. El huevo de Pascua es una de ellas. Hoy aparece envuelto en papel brillante, relleno de confites o alineado en aparadores de pastelería, pero su origen es mucho más antiguo que la industria del chocolate.

Antes de convertirse en un regalo dulce, el huevo ya era una figura de peso dentro de las celebraciones de Pascua: un emblema de renacimiento, fertilidad y vida nueva que, con el tiempo, la tradición cristiana incorporó al sentido del Domingo de Resurrección.

En el calendario litúrgico, la Pascua marca el momento central del cristianismo: la resurrección de Cristo. En la vida cotidiana, esa idea de renovación encontró distintos símbolos capaces de traducirla a los hábitos domésticos.

El huevo fue uno de los más duraderos porque, incluso antes de cualquier lectura religiosa, ya representaba nacimiento y continuidad. Por eso terminó asociado al fin de la Cuaresma, un periodo que durante siglos implicó restricciones alimentarias más severas, entre ellas el consumo de huevos en varias regiones europeas.

Del ayuno a la celebración

Durante la Cuaresma, muchas familias guardaban los huevos que no se consumían y los reservaban para la Pascua. Cuando llegaba el Domingo de Resurrección, esos huevos reaparecían en la mesa como un alimento permitido y como un gesto festivo. Poco a poco comenzaron a decorarse, pintarse y regalarse. En algunos lugares se teñían con pigmentos naturales; en otros se vaciaban y se ornamentaban. Lo esencial era el sentido del obsequio: entregar un símbolo de vida renovada al terminar el tiempo de recogimiento.

Con el paso de los siglos, la tradición cambió de material, pero no de intención. En el siglo XIX, cuando la chocolatería europea perfeccionó sus técnicas de moldeado, los huevos comenzaron a fabricarse en chocolate. La sustitución fue lógica: el cacao permitía crear un objeto festivo, atractivo y comestible que conservaba la forma original del símbolo.

Así, el huevo de Pascua pasó del gallinero a la confitería sin perder del todo su carga simbólica.