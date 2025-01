Chevrolet Cheyenne ZR2 Bison: El reto de las Dunas de Veracruz

Esta prueba de manejo, a pesar de que la realicé ya bien entrado el mes de diciembre, era irrenunciable. Estar al volante de este pick up de grandes dimensiones que además goza de un paquete especial de equipamiento, era una acción que no podía dejar pasar. Además, para evaluarlo que mejor que formar parte de una expedición a las Dunas de Veracruz, en el poblado de Chachalacas, misma que fue organizada y dirigida por Juan Bosco líder del equipo Bosco's Camp.

Entre el equipamiento están amortiguadores Multilink, llantas off-road de 35” y ángulos de 27.6° de aproximación, 22.7° de salida y 23.3° de quiebreFoto: Cortesía

No es la primera vez que este lugar sirve como campo de pruebas para todo tipo de vehículo equipado con sistema de tracción 4x4, ya sea un suv o un pick up, algo que has podido comprobar en las varias pruebas que te he traído desde este lugar. El turno llegó para la Chevrolet Cheyenne ZR2 edición “Bison” misma que está equipada por American Expedition Vehicles (AEV), empresa líder en el desarrollo de autopartes de alto desempeño para vehículos destinados al Off Road.

Antes de iniciar los ejercicios en este terreno arenoso con pendientes de más de 30° y de diferentes alturas, seguí las indicaciones de Juan Bosco entre las que estuvieron la activación de la tracción en el modo 4H, la reducción de la presión de inflado de los neumáticos así como necesidad de enfrentar las pendientes y los descensos siempre en línea recta y de frente, de otra forma el riesgo de volcar es muy grande.

En esta generación se incluye el MultiPro Tailgate, que es el diseño de la tapa de la caja que facilita el acceso a esta área. La capacidad de arrastre es de 3,992 kilogramos y la carga útil de 689 kilos.Foto: Cortesía

En estas condiciones resalta el poder y torque del enorme V8 de 6.2 litros que entrega 425 caballos de fuerza y con mejoras importantes como un sistema de bloqueo de diferencial delantero y trasero electromecánico así como los diferentes modos de tracción siendo el llamado “Terrain” el más útil en estas condiciones; al activarlo se libera la función One Pedal Rock Crawling, que optimiza el control en pendientes y superficies irregulares.

En el interior la estancia es muy confortable con asientos de piel calefactables, ventilados y con ajustes eléctricos, el bordado de la marca Bison-AEV en los respaldos, audio Bose, techo panorámico y el sistema de conectividad OnStar, como ocurre en el resto de los modelos del grupo General Motors, con red 4G LTE y WiFi.

AEV fue creada en 1997 y rápidamente se dio a conocer por la resistencia y funcionalidad de las piezas que puso en el mercado. Hoy tiene un catálogo con miles de autopartes para decenas de modelos de diferentes marcasFoto: Cortesía

Y para redondear la experiencia no puedo dejar de mencionar el tacto, sonido y reacciones que ofrece el V8 de 6.2 litros. A ello se suma la transmisión automática de 10 relaciones, el conjunto muestra elasticidad y un régimen de operación en un rango de revoluciones muy óptimo al viajar en autopista a una velocidad sostenida de 120 km/hr.