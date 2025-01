Premio Alfaguara 2025, para el argentino Guillermo Saccomanno

El escritor argentino Guillermo Saccomanno (Buenos Aires, 1948) fue anunciado este jueves como ganador del Premio Alfaguara de Novela 2025 por el texto titulado “Arderá el viento”, a decir del jurado “la historia de una degradación, de un descascaramiento agónico que poco a poco deja a la vista las miserias del cuerpo social”, escrita en un estilo parco y de una rara intensidad.

El jurado de la edición, la vigésimo octava, fue presidido por el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez e integrado por los escritores Leila Guerriero y Manuel Jabois, la directora de cine y guionista Paula Ortiz, la escritora y dueña de la librería madrileña La Mistral, Andrea Stefanoni, y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes, con voz pero sin voto.

Saccomanno presentó el manuscrito bajo el seudónimo de Jim y fue elegido entre 725 manuscritos, de los cuales 322 fueron remitidos desde España, 93 desde Argentina, 110 desde México, 89 desde Colombia, 38 desde Estados Unidos, 27 desde Chile, 25 desde Perú y 21 desde Uruguay.

La novela en cuestión relata la llegada de los Esterházy, una pareja excéntrica sin un pasado claro, que arriba a un pueblo de la costa argentina y comienza a regentar un antiguo hotel.

“Estos dos seres, y sus dos hijos, una niña y un niño más inquietantes y enigmáticos que ellos, producen el efecto de una partícula enfermiza que se introduce en las grietas de una sociedad pequeña y arrasan con su dinámica cotidiana, aparentemente calma. La pareja resulta ser un amplificador de los prejuicios, los deseos ocultos, las supersticiones, los temores y la violencia larvada en muchos de los habitantes del pueblo”, a decir de Juan Gabriel Vázquez.

Asimismo, el presidente del jurado dijo que “Arderá el viento” es “la cuidadosa construcción de un deterioro que, aunque transcurra en un país específico, acaba por ser una metáfora distorsionada del espíritu de nuestro tiempo”.

“Una historia disparatada pero verosímil”

De visita en Buenos Aires, Guillermo Saccomanno, quien desde hace varios años reside en Villa Gesell, en la costa argentina, se dijo abordado por una sorpresa intimidante.

“Me divertía la idea de presentarme con seudónimo, como Juan de la Calle, digamos, me resultaba apasionante”. Sobre el apelativo de Jim, declaró, es un homenaje a Joseph Conrad, particularmente por la novela “Lord Jim”, la historia de un joven oficial que se mentaliza para un futuro heroico, pero fracasa. “Siempre me apasionó la cuestión de los héroes derrotados que a veces se componen o a veces no. Digamos, un derrotado siempre es mucho más interesante que un triunfador. No creo que la biografía de Elon Musk sea muy interesante”.

Ahora bien, sobre los motivantes de la novela ganadora, el autor explicó que, más que una grieta, “prefiero hablar de lucha de clases, y creo que la ecuación que vemos en este mundo es sexo, dinero, poder. Ése es el nudo de la novela (…) Si uno piensa en Tólstoi… perdón por tantas citas literarias, pero un escritor suma de sus lecturas… describe tu pueblo y serás universal. Yo creo que por ahí pasa una de las claves”.

Además de los autores ya mencionados, el autor refirió a Faulkner y a Sherwood Anderson, pero también al cineasta recién fallecido David Lynch, sobre cómo se construye “una historia tan disparatada y sin embargo tan verosímil”.

Y es que explicó que muchas de las situaciones que se plantean en la novela, si no son iguales a la realidad, son parecidas, y la realidad funciona como disparador, en el sentido de que la realidad imita el arte.

El Premio Alfaguara de Novela para su presente edición está dotado con 175,000 dólares, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea de la obra ganadora en todo el territorio de habla hispana programada para el 20 de marzo.

